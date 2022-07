En un contexto nacional en el que se acordó el precio del kilo de pan entre $320 y $340, en San Juan los panaderos aseguran que intentan mantenerlo a ese precio, pero que es muy difícil. El principal problema que afrontan es la inflación de las materias primas e insumos.

Según indicó Manuel Rodríguez, referente de la Asociación de Panaderos de San Juan, en Radio Sarmiento, “nosotros estamos muy lejos de Buenos Aires, no podemos apegarnos a los que están diciendo porque hablan de $320 el kilo y nosotros no tenemos los precios tan caros. En sí son elevados pero comparados con lo que son en Buenos Aires, no”.

Además, Rodríguez indicó que “acá respecto de insumos estamos igual, allá tienen la ventaja de no tener flete a la harina, nosotros tenemos 1. 200 kilómetros de fletes y se encarece, y la bolsa de harina pasó de 2.000 a 2.300 pesos, subieron sueldos, el gas, la luz, subió todo. Entonces estamos muy muy muy problemáticos en ese sentido. Además, hemos perdido un 30% de venta”.

“Nos quedamos un poco en los precios para poder recuperar la venta y no hay caso porque nosotros peleamos la calidad. En la calle hay gente que se quedó sin trabajo y hace pan y semitas para vender, eso a la gente le ofrece otra calidad y también otro precio. Esperamos que esto mejore y dejan de hacer ese pan que no dura más que un día”, agregó,

En esa línea, indicó que en San Juan el precio promedio ya está en $320, mientras que en Buenos Aires está a $400. “Nos repercute la diferencia de precios en maquinaria y vehículos, andamos los panaderos con la puerta del vehículo caída porque la situación no da para más. Y reparar una máquina nos sale una pieza de bronce $25.000 cuando la encargas y cuando vas a retirar cuesta $45.000″.

Por último, concluyó: “Nosotros no podemos hacer nada ni pensar en bajar, porque no dejan de subir las cosas. Todavía podemos seguir subiendo hasta emparejar a Buenos Aires pero no lo hacemos por la poca venta que hay. Vamos a tratar de aguantar lo máximo posible”.