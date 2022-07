En San Juan, la organización “Proyecto Plus” denunció que no solo es muy complicado conseguir talles de ropa grandes sino que también en muchos locales los venden con precios muy altos. Además, señalaron que el problema no se da en las tiendas que venden talles exclusivos, sino que son aquellas que tienen diferentes tamaños de prendas las que le ponen un valor extra de hasta el 20% más del original.

Gonzalo Mendoza, referente de “Proyecto Plus”, explicó a Diario La Provincia SJ que “hay locales que tienen ropa a un precio y varía si es talle grande. Por ejemplo un modelo de jean de $15 mil lo venden a $20 mil por ser un talle más grande y dicen que es porque se usa más tela”.

Esta organización trabaja en defensa de los derechos de las personas que tienen talles especiales, ya sea tanto por sobrepeso o por altura, entre otros factores. Entre sus objetivos también está hacer relevamientos, y así fue como encontraron esta diferencia de valores en las prendas.

En ese sentido, Mendoza agregó que “ese precio especial a los talles más grande es ridículo. Es asumir que quienes tienen cuerpo más grande tienen mejor alcance económico. Es hasta violencia económica”, y luego destacó que “el sobreprecio a los talles grandes me parece un acto violento. Eso no está bien”.

“Se suele agregar un 20% a las prendas en los locales y encima te encontrás que no compras de calidad”, agregó. Incluso, detalló que en otras provincias más grandes como Buenos Aires y Córdoba también tienen el problema de sobreprecios, a pesar de que hay mayor diversidad de prendas. “Pasa también porque no hay una tabla específica de talles. Por eso es importante que se haga la ley paras saber el talle real de cada uno”, advirtió.

“Existe una ley sanjuanina que te pide entre 8 y 10 talles en cada local pero cuando consultas ves que existen solo 3 talles: chico, mediano y grande. No hay organismo que lo regule. San Juan es inclusiva en materia legal pero ¿el control? Es inútil que haya una ley y no se aplique”.

Por último, Mendoza concluyó: “Estamos en un momento de crisis y todo el sobreprecio no puede existir. El argentino en su mayoría es pobre, no tiene poder adquisitivo alto y esas medidas debe ser regulado. En San Juan la gente no se queja. Como puede ser que suframos una injusticia de una necesidad básica de vestirse. Si vas a hacer una inversión económica hay que comprar algo que te guste”.