Outlet: una importante marca de ropa tiene camperas a 37.000 pesos y abrigos con el 50% de descuento

El invierno 2025 comenzó y es la hora de sacar la ropa de abrigo, los calzados y los accesorios del guardarropa. Pero si buscas renovar con prendas de la temporada, es necesario estar al tanto de los descuentos de las marcas para comprar abrigo a bajo costo y no gastar de más.

En general, comprar ropa de invierno en plena temporada no es lo recomendable porque los productos están a un precio elevado y sale más caro stockearse de camperas, buzos, chalecos y suéteres para no pasar frío.

No obstante, hay marcas que lanzan promociones exclusivas por tiempo limitado con los abrigos que son furor de la temporada. The New Black ofrece beneficios únicos por dos días en prendas de la temporada actual tanto en la web como en su local.

La cuenta de Instagram @lasgangas mostró el descuento en camperas y suéteres de la marca The New Black. El mismo es del 50 % off este miércoles 9 y el jueves 10 de julio. Las ofertas se aplican a la colección actual de la línea.

La marca de ropa que tiene abrigos con el 50% de descuento

Los precios de los abrigos de primera marca en descuentos del 50%

Camperas en tendencias abrigadas y en diferentes modelos y colores tienen un precio de $37.536.

También hay otros modelos a $44.988

Otras camperas puffer a $38364

Chalecos estilo puffer

Suéteres de lana con y sin cuello. En todos los modelos y colores.

La oferta también se aplica a pantalones y remeras de esta colección.

La promoción es del 50% off el 9 y 10 de julio. El local queda en Billinghurst 1193 2 B. Hay 3 cuotas sin interés para todas las compras y 6 cuotas a partir de los 200 mil pesos.

Asimismo, en la página de la marca hay 2x1 en camperas puffer para matchear con una amiga y aprovechar la promo.