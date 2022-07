El contexto económico en el país es por demás incierto y, en medio de una escalada inflacionaria permanente, a los sanjuaninos se les complicada cada vez más comprar. Como si fuera poco, deben pagar extras que no corresponden ya que algunos comerciantes de la provincia están cobrando un 5% de recargo por el uso de la tarjeta de débito. Por estos motivos, se han labrado varias actas de infracción en los últimos días.

La secretaria de Industria y Comercio, Adriana Vargas, lo confirmó en la jornada del último martes aduciendo que es una nueva modalidad meramente considerada una “avivada” por parte de los comerciantes. De igual manera, es sancionada junto con otros incumplimientos de las normas que defienden al consumidor.

En diálogo con Radio Colón, la funcionaria indicó que “en el contexto que se está dando en las últimas semanas, de la remarcación de precios y suba de precios, se profundizaron los controles en comercios, en particular lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. En este proceso se detectaron varias irregularidades por diferentes motivos que llevaron a labrar actas de infracción”.

Algunos motivos de sanciones fueron por las diferencias de precios de góndola a caja, la falta de precio en productos y también denuncias a través del 0800 de Defensa del Consumidor, donde apareció de manera reiterada la nueva tendencia: el cobro indebido adicional por pago con tarjeta de débito. Este aumento puede ir del 5 al 10%, según Vargas.

La Ley 27.253 sostiene que los comercios deben aceptar el pago con tarjeta de débito cuando el monto de la compra es mayor a 100 pesos y no cobrar recargo. Sin embargo, algunos comerciantes justifican que si se usa Mercado Pago, el sistema les regarca 5% a los comercios. Más allá de si se da o no esta situación, los vendedores trasladan el costo a los consumidores que pagan con esta app, lo que no está bien.

Según Vargas, se labraron varias actas de infracción y todos los comercios tienen 5 días hábiles para realizar su descargo en Defensa del Consumidor. Las multas no son todo baratas: van de 500 mil a 5 millones de pesos. Por otro lado, el consumidor tiene un desconocimiento de que este cobro está prohibido, ya que por ley considera el pago con débito equivalente al efectivo. Para denunciar este motivo se puede hacer en la misma línea de cajas, escaneando el código QR del formulario data fiscal de AFIP del comercio.

Otras denuncias que se han sumado tienen que ver con recargos en las compras en una sola cuota con tarjetas de crédito, algo que tampoco corresponde, sostuvo Vargas. “La manera de sobrellevar estas situaciones es denunciar. No sólo se han reforzado los controles sino que se han profundizado las denuncias”, concluyó.