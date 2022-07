Los bares y restó de la provincia de San Juan prometen explotar este miércoles 20 de julio, en el marco del Día del Amigo. Según manifestaron desde la Cámara Gastronómica Hotelera de San Juan, la reserva en el sector ya es del 50%. Se trata de un buen porcentaje, sobre todo porque no hay promociones ni ofertas en plena inestabilidad económica.

“Tenemos una buena reserva y esperamos que entre más. Somos positivo y creemos que la mayoría va a llegar a un 90%”, explicó Rubén Miadosqui, titular de la Cámara Gastronómica Hotelera de San Juan, en diálogo con Diario La Provincia.

El empresario explicó que para este Día del Amigo no habrá rebajas ni mucho menos promociones. La crisis económica que atraviesa el país aseguró que los está golpeando y no pueden trabajar como años anteriores. “No podemos largas ciertas promociones para el consumidor debido a las subas de precios que tenemos diariamente y eso nos está frenando un poco”, afirmó Miodosqui.

Por otro lado, se mostró esperanzado en que puedan remontar las ventas y que el Día del Amigo se extienda varios días: “Está pasando últimamente que el día del amigo se estira hacia atrás y hacia adelante. Esperamos comensales el día miércoles y el jueves, no todos van el mismo día del amigo y eso nos beneficia”.

Respecto a los protocolos y la situación de la pandemia, Miadosqui señaló: “No estamos tan estrictos como era antes, pero seguimos trabajando con protocolos covid, como por ejemplo el uso del alcohol en gel”.