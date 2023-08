Elecciones Paso 2023 en San Juan: consultá el padrón para saber dónde votás

Este domingo 13 de agosto se llevan a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país, y San Juan no es la excepción, ya que en esta provincia se elegirán bancas para el Congreso nacional.

Pero no todos los ciudadanos saben aún en qué establecimiento podrán emitir su voto, por lo que la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó el Padrón Electoral para que cada sanjuanino pueda consultar dónde le tocará sufragar aquí.

Completá tu número de documento

Seleccioná género masculino/femenino

Elegí el distrito donde votás

Presioná “CONSULTAR”

Para quiénes será obligatorio votar y para quiénes optativo

En las PASO 2023 en San Juan podrán votar todas las personas entre 18 y 70 años de edad que figuren en el padrón electoral. De acuerdo al Código Nacional Electoral, tienen la obligación de votar en la elección que se realice en su distrito.

Además, para poder votar deben presentarse en la mesa de votación el día de la elección con alguno de los DNI válidos para sufragar. En tanto, el voto para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70 es optativo y no deben justificar su ausencia en caso de no concurrir a las urnas.

Cómo consultar el Padrón de Infractores

“Recordá que todavía tenés tiempo para justificar la no emisión de tu voto en las PASO. Ingresá en: http://infractores.padron.gov.ar ”, se indicó desde la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Qué documentos son válidos para votar

De acuerdo a la información difundida por la Cámara Nacional Electoral, los documentos válidos para votar en las elecciones 2023 son:

-Libreta cívica

-Libreta de enrolamiento

-DNI (libreta verde)

-DNI (libreta celeste)

-DNI tarjeta de la libreta celeste con leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar

-DNI tarjeta

DNI para votar Foto: Gentileza

Por otra parte, es importante señalar que se debe votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si se concurre a votar con un documento anterior al que consta en el padrón no se podrá emitir el voto. Además, el DNI en el celular no es válido para votar.

¿Puedo votar con la constancia de DNI en trámite?

No, porque no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

¿Qué hacer si perdí o me robaron el DNI?

En caso de haber perdido el DNI o de que se lo hayan robado en vísperas de las elecciones, no podrás emitir tu voto, ya que no podrá acreditar su identidad a las autoridades de mesa el día de la votación. Por eso, si tenés entre 18 y 70 años y no podés votar el día de la elección, debés justificar tu ausencia con la denuncia policial de robo o extravío de DNI ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 días posteriores a las elecciones.

Los electores pueden consultar su situación en el sitio web del Registro Nacional de Infractores del Deber Votar.

Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Código Electoral, el elector también puede pedir amparo al juez federal con competencia electoral para que le sea entregado su documento cívico retenido indebidamente por un tercero.