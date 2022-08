En las últimas semanas han sido muchos los sanjuaninos que tuvieron la oportunidad de brillas en los programas nacionales de televisión, especialmente en los realitys musicales, tanto en “La Voz Argentina” como en el ciclo musical conducido por Marcelo Tinelli “Canta Conmigo Ahora”. En este último, Elías Jácamo, joven cantante local, emocionó a uno de los jurados tras interpretar el tema de Cristian Castro “Azul”.

Antes de dar comienzo a su performance, el sanjuanino oriundo del barrio La Estación declaró: “Busco demostrar a los 100 jurados quien soy y de dónde vengo, y hacerlos emocionar. Espero que esta noche se emocionen y canten conmigo un clásico”.

Tras cantar el popular tema de Cristian Castro, quien estaba presente, éste mismo le dijo que lo había hecho “lindísimo, muy lindo” y luego le dedicó unas palabras de agradecimiento: “Te agradezco mucho tu espíritu, qué bonito... Es una canción verdaderamente complicada, se necesita muchos pulmones y una buena condición física. La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo cantar estas canciones que he grabado porque son complicadas. Lo hiciste fenomenal, a mí me gustó mucho tu espíritu. Estoy muy emocionado porque es mi canción”.

Después de eso fue el propio conductor, Marcelo Tinelli, quien le dio la palabra a su hija Cande, quien no se paró durante la interpretación pero después sostuvo que el sanjuanino “canta hermoso, es súper joven y la canción es muy difícil, ese es el tema. El ‘nivelazo’ que tenemos hoy es tremendo y me faltó un poquito para pararme, sobre todo en los graves”.

Por último y antes de conocer el resultado, Tinelli propuso que el sanjuanino Elías cantara una canción a dúo con Cristian Castro, cosa que hicieron, de hecho, interpretaron “Volver a amar”. Lamentablemente, solo 68 de los 100 jurados le dieron sus puntos al sanjuanino y quedó afuera del podio, ya que tenía que llegar a los 81 para poder ingresar al certamen.