El ministro de Desarrollo Social llegó a San Juan y aseguró que serán implacables con el monitoreo de planes sociales

Los planes sociales -o quienes lo reciben- siguen estando en el ojo de la tormenta. Tras el polémico mensaje de Cristina Kirchner contra la tercerización de estos beneficios, se generó e instaló un debate que perdura hasta el día de hoy. En este contexto, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, arribó este martes a la provincia de San Juan y se refirió al tema, expresando que el monitoreo de planes sociales será “implacable” con las personas que lo manejan de manera irregular.

El funcionario nacional, que llegó a la provincia cuyana para cumplir con una serie de compromisos, aseguró en diálogo con Diario Huarpe que ninguna persona puede sentirse en la obligación de poner plata a una organización ni a movilizarse a un acto político a cambio de un plan social.

“Esto rige para el desarrollo de los programas y las auditorias que vamos a comenzar del programa Potenciar Trabajo. Lo que haremos será la certificación y la evaluación de los beneficiarios y, fundamentalmente, lograr que el Plan Potenciar Trabajo se transforme en empleo registrado. Y que, aquellos hombres y mujeres que son beneficiarios del Potenciar en el marco de la economía social puedan seguir fortaleciendo ese trabajo que ellos mismos se han propuesto”, expresó..

“El Programa Vincular representa esto que hemos venido a hacer en San Juan, conversar con las cámaras empresariales, con los sindicatos. Las auditorias que vamos a poner en marcha tienen que ver con que vayamos a territorio, a través de convenios con las universidades públicas del país, con los estudiantes, para certificar las tareas que realizan los beneficiarios del Potenciar, para garantizarles continuar con esa tarea, para saber cómo se encuentran y, fundamentalmente, para seguir construyendo ese camino al empleo”, agregó Zabaleta.

El funcionario nacional explicó que quienes no estén trabajando, podrá hacerlo en las unidades de gestión a partir de los oficios que tengan. “Si no trabajan estamos trabajando para que puedan tener acceso a la terminalidad educativa. Ahora, si no quieren trabajar y no quieren estudiar, se da de baja el plan”, apuntó.