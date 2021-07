Durante el último fin de semana, se viralizaron dos audios junto a capturas de pantalla de supuestos chats donde un hombre convoca a sus “compañeros” a realizar un piquete este lunes frente a la Municipalidad de 9 de Julio. Esta situación, generó un revuelo político y generaría una denuncia penal por “extorsión” por parte del intendente de la comuna, Gustavo Núñez, contra el dirigente.

//Mirá también: José Peluc renunció al Enacom San Juan y se sumó a una alianza opositora para las próximas elecciones

En el audio que se viralizó por WhatsApp y que se lo atribuyen al dirigente local del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) Abel Peralta, se escucha: “Los que no quieran participar les vamos a ir haciendo una crucecita porque si no les interesa participar por sus derechos los vamos a ir sacando y agregando gente nueva, porque tenemos que perder el miedo de salir a manifestar por nuestros derechos, el miedo que le tenemos a los gobiernos locales y departamentales y pensar en un futuro mejor que lo podemos hacer entre todos”.

Además, arenga: “La idea es que nos juntemos todos a las 9 en el municipio y ver qué respuesta nos da el intendente, vamos a ir pacíficamente y a respetar la ley de libre tránsito, vamos a cortar la mitad de la diagonal y para no tener problema lo vamos a respetar al tránsito, al ciudadano común, al que circula. Mañana quiero a todos los de la organización no me empiecen con excusas, con que no quieren ir, no vayan pero después cuando yo cargue para los planes, no me digan a mí por qué no me cargaste. Hay que estar todos. El que más lucha es el que más va a obtener de la organización, el que menos lucha, lo siento, pero primero están los que luchan”.

Pero en su arenga no solo pide que asistan al piquete los oriundos de 9 de Julio, sino también los de “Chimbas Rawson, Pocito, Caucete, 25 de Mayo, Santa Lucía, es muy importante que empecemos a pedir en la provincia. Hay muchos compañeros que trabajan en el municipio y trabajan en la organización, hay que respaldarlos y si tienen problemas hay que manifestarnos nuevamente. En esta organización todos tenemos que ser unidos, mañana podemos sacar o no pero los gobiernos deben saber que estamos presentes. Tenemos que empezar a hacer marchas colectivas para obtener en los municipios, Deben venir a apoyar y hay que empezar a presentar petitorios, y vamos a ir a apoyar a otros departamentos”.

Los dos audios son bastantes extensos. En uno de ellos, Peralta especifica: “Lo que obtengamos de cada departamento va a ser para las personas de ese departamento, como no es contra Nación no se cuenta con mercadería nacional pero sí con mercadería o lo que podamos sacarle al municipio para las personas que son del departamento. Para las personas que ya están cobrando es importante que se presenten a la manifestación y los que no están cobrando más allá que no sea una marcha nacional, toda marcha cuenta para saber quién trabaja y quién lucha al lado de los compañeros que dan la cara en la organización. Por ende, hay que estar todos, compañeros”. Finalmente, el segundo audio concluye: “El que no va de los nuevos, lo saco del grupo, y de los viejos no quiero quejas. Todos tenemos obligaciones y la obligación es participar en las marchas, es una o tres marchas al mes, solo les pido la presencia nada más”.

//Mirá también: Revuelo en Jáchal por la demolición de una emblemática plazoleta

Gustavo Núñez, intendente de 9 de Julio, declaró en Radio Sarmiento que “la verdad que esto se tiene que terminar. (La ayuda social) la tienen que manejar instituciones y no organizaciones porque pasan estas cosas. Esto es un trabajo que se realiza desde siempre, nos manda el Ministerio de Desarrollo Humano los módulos al municipio para las personas que necesitan”. Por último, el mandatario departamental afirmó que Peralta “representa a gente que necesita, muy vulnerable, hay necesidad de trabajo en la comuna, pero no debe ser un trabajo ir a una marcha, lo más digno es hacer una tarea en bien de la comunidad, pero que no se use a la gente para las marchas, es vergonzoso, no sé para quién son las cosas que quieren conseguir. Peralta con una lapicera o computadora que carga los planes sociales debe tener mucho poder pero no es la forma de usar el poder”.