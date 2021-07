José Peluc, director del Enacom en San Juan, renunció a su cargo en el ente nacional que controla las comunicaciones luego de definir dedicarse de lleno a la campaña de Consenso Ischigualasto. El ahora ex funcionario, declaró que le había hecho una promesa a la oposición: “Hace dos semanas que lo vengo gestionando, no lo decía porque no me lo confirmaban”.

Con la nueva gestión nacional de Alberto Fernández en la Presidencia desde diciembre de 2019, José Peluc había sido designado por el gobierno de Sergio Uñac al frente del ente de comunicaciones. Según publicó Tiempo de San Juan, el Frente Con Vos no vio viable una alianza opositora por su cargo relacionado al Gobierno Nacional. “Le habíamos prometido al otro frente -Con Vos- mi renuncia y muestro mi palabra. Tenemos que discutir qué país y qué provincia queremos. Pero sí digo que el mismo Producción y Trabajo cuando fui miembro del directorio del Enacom y formaba parte del partido nadie dijo nada, al contrario, aplaudían”, detalló peluc.

Además, el dirigente de ADN aclaró que para él no hay incompatibilidad con ser opositor y formar parte del Enacom: “Estoy convencido que en el Enacom debe haber participación opositora”, sostuvo. El ahora ex funcionario, que estuvo poco más de un año al frente del ente, declaró: “El balance es excelente, tengo mucho que agradecer al organismo a nivel nacional y al personal de la delegación que pusieron todo para enderezar esa delegación”. De esta manera, Peluc se dedicará a pleno en la campaña política en la alianza opositora de la que forma parte, Consenso Ischigualasto, con la idea de sacar la mayor cantidad de votos posibles en las próximas elecciones legislativas.