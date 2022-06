El mensaje que lanzó Cristina Kirchner contra la “tercerización” de los planes sociales generó un fuerte debate a nivel nacional y provincial. En San Juan, después de el Ministerio de Desarrollo Social confirmó que hay 13.000 beneficiarios, aunque extraoficialmente hablan de más, el tema ya está instalado en el Gobierno provincial. Sergio Uñac, gobernador de esa provincia, se refirió a la polémica y lanzó una propuesta para el manejo de los planes sociales.

“Yo creo que hace bastante tiempo las gerencias de empleos tenían un trabajo importante en cada uno de los municipios, en mi época de intendente. Nosotros actuábamos como bolsas de trabajo para que los planes fuesen el pasaje entre la desocupación a un plan y de un plan a un trabajo formal. Ese tránsito tenemos que otra vez aceitar y eso lo tenemos que hacer en conjunto con el gobierno nacional, que es el que determina los cupos y cantidad de planes para cada una de las provincias que hoy llegan a los movimientos sociales”, señaló el mandatario a Tiempo de San Juan.

El gobernador sanjuanino señaló que primero “hay que sentarse” con las autoridades del Gobierno nacional para determinar el camino a seguir: “Que hoy los planes sociales los tengan los movimientos sociales y que los pase a tener el Gobierno sin un camino hacia dónde debemos llegar, tampoco serviría. Nosotros queremos trabajar en conjunto con ellos (movimientos sociales). Ellos me han expresado en diversas reuniones que a ellos les interesa dejar de tener un plan para tener un trabajo”.

En San Juan hay oficialmente 13.500 beneficiarios de planes sociales, de los cuales 3.500 maneja el Ministerio de Desarrollo Humano provincial y el resto se distribuye entre organizaciones sociales.

“El INDEC no mide los planes sociales que están ocupados o con beneficiarios en la provincia y en el país, eso va por una cuerda separada. En San Juan no son muchos los planes que hay. Recordemos que, sobre mediados del 2017, cuando se vota la Ley Previsional, que San Juan no acompaña, fuimos corregidos con la eliminación de la totalidad de los planes sociales. Luego de algunos meses volvieron, pero solo una parte”, cerró Uñac.