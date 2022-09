El emotivo posteo de Darío Barassi tras el alta de su hija Inés: “Sos una guerrera”

Atrás quedaron las horas de angustia y desesperación que vivió Darío Barassi y su familia. Es que Inés, su hija de apenas dos meses, estuvo internada por una infección viral y luego de haber recibido el alta lo comunicó a seguidores.

Darío Barassi junto a Inés. Foto: instagram

“De alta!!! Al fin. En este momento estamos terminando de desayunar en casa los 4 juntos y es básicamente la definición de alivio y felicidad esta situación”, escribió este domingon a través de su Instagram y junto a dos fotografías.

El conductor de “100 argentinos dicen” (eltrece) aclaró que no fue nada grave, pero que no dejó de ser una preocupación. “Este es un posteo de agradecimiento. Porque a pesar de no haber sido nada grave lo que tuvo Inés, fue por lejos el peor momento de nuestras vidas”.

Darío Barassi y el emotivo posteo sobre la salud de su beba. Foto: Instagram/@dario

Además, agredeció al equipo médico y le dedicó unas tiernas palabras a pequeña. “Inés esta semana te conocí más. Sos una guerrera, te bancaste todas, siempre con una mirada llena de fuerza, seguridad y delicadeza, haciéndonos entender que vos podías. Leona del papá, orgulloso siempre de vos, fuiste ejemplo y enseñanza. Te amo chinita”, agregó.

Darío Barassi y el emotivo posteo sobre la salud de su beba. Foto: Instagram/@dario

Cabe destacar que el humorista canceló las grabaciones del programa y fue reemplazado por el Chino Leunis, tal como informó Rodrigo Lussich en “Socios del espectáculo” (eltrece).

“Aprovechamos para mandarle un beso grande a Darío Barassi, que su bebita, la más chiquita, está internada. Está con algunos problemitas que van a pasar rápido, seguramente”, dijo Lussich.

Cuándo nació la hija de Darío Barassi

Darío Barassi y Lucía Gomez Centurion son padres de Emilia (3); y el 11 de agosto se agrandó la familia con la llegada de Inés, su segunda hija.

Darío Barassi y un fin de semana en familia con nueva integrante (Foto: @dariobarassi)

“Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana”, comienza diciendo el posteo con el que anunció la feliz noticia.