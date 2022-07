En la tarde del domingo, Darío Barassi comenzó un picante cruce con Jorge Lanata. En medio de su programa “100 Argentinos Dicen”, quiso advertirle a su colega que el ciclo venía un poco demorado y por lo tanto entregaría tarde el cierre, lo que podría afectar a “PPT”, el programa continuo en El Trece, pero el periodista no lo tomó nada bien.

Un poco dubitativo, Barassi no estaba seguro de enviarle un mensaje a Lanata durante la transmisión del ciclo ya que no tienen tanta confianza todavía. Pero después de tomar valor, agarró su celular y le mandó un audio: “Bueno, lo que te quería contar es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso de ‘gordo a gordo’, perdoname. Y te digo algo más. Me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él”.

Darío Barassi le envió un filoso audio a Jorge Lanata

A los pocos minutos, llegó la respuesta del también presentador radial y sorprendió al conductor de “100 Argentinos...”. “¡Me contestó Lanata! No lo voy a escuchar ahora. 55 segundos... me ama”, disparó jugando con la ironía. Cuando llegó el momento, Barassi reproduzco el audio junto a su productora y se pudo escuchar a su colega algo irritado.

“Varios temas. Si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pelotudo hace 30 años... En principio, a vos no te voy a hacer nada, voy a ir y matar al sastre. O sea, que pronto va a dejar de ser tu sastre. No te preocupes”, empezó Lanata con un tono irónico.

Jorge Lanata en PPT 2022. (Captura Youtube)

Pero después se manifestó más serio y al borde del enojo: “Con lo de gordo, escuchame una cosa: yo soy mucho más flaco que vos. Lamento decírtelo así. Te veo de costado también y tu panza es más ancha de la mía. Y no te digo que me tenés que decir ‘flaco’, pero estoy seguro de que no estás autorizado a decirme gordo ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño”.

La respuesta de Barassi tras escuchar el duro audio de Lanata

Lejos del nerviosismo que demostró al principo, después de romper el hielo con Lanata, Barassi se permitió responderle también con otro tono. Antes de volver a encarar su celular, analizó a su compañero de canal: “Fue muy picante. No estuvo buena onda”.

Acto seguido, le respondió: “Jorge querido... me hago el simpático, pero estoy muy caliente. En primer lugar, tu sastre me vino a buscar él a mí. Me dijo que está buscando modelos más gordos porque se especializa en eso. No, es mentira, yo lo fui a buscar”.

“¿Es verdad que sos más flaco que yo? Hay algunos camarógrafos acá, a los que no voy a mandar al frente, Comanche, que dicen que sos más generoso que yo. Y, hasta ahí, llega mi información. Yo tengo mejor cintura que él. Hagamos una cosa, un día te venís al programa y traemos una balanza para pesarnos acá”, cerró desafiante.