Durante este 2021 mucho se habló del grave problema de la crisis hídrica en San Juan. En este contexto, desde Hidráulica junto con regantes definieron una serie de medidas para poder aprovechar mejor el uso del agua, sobre todo para el sector agrícola, definiendo días específicos de corte de suministro.

Según publicó Diario de Cuyo, las fechas establecidas para el corte del suministro de agua para riego agrícola de lo que resta de diciembre son los días 24, 25, 26 y 31. Por otro lado, para enero, fijaron 6 días de corte: 1, 2, 3, 15, 16 y 17. Además, sostuvieron que el resto de los días se mantendrá el coeficiente de 0,30 y que el 13 de enero volverán a reunirse para acordar los días de corte del mes de febrero.

Con respecto al suministro de agua para uso humano, la situación es diferente. En este marco y por segundo año consecutivo, OSSE decidió adelantar al mes de noviembre la implementación del nuevo horario de uso restringido del agua potable en todo San Juan, que ya es de 9 a 21 horas.

A pesar de esta medida, garantizaron que el abastecimiento seguirá siendo del 100%. Semanas atrás, desde la Dirección de Hidráulica informaron sobre la disposición de un calendario de corte para los regantes, que oscilará entre los 170 y 180 días. Es que, lo que se espera que traiga el Río San Juan esta temporada será un tercio de lo que la provincia necesita para poder cumplir con el consumo humano, las actividades industriales y la producción.

Según declaró el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, a Diario Huarpe: “El consumo de agua potable para la población está garantizado un 100%, pero necesitamos bajar el derroche diario. Es por eso que desde el primero de noviembre implementamos el nuevo horario de uso restringido del agua de 9 a 21 horas”.

Además, agregó que intensificarán los controles para detectar a los sanjuaninos que derrochen: “Las multas para quienes no cuiden el agua seguirán vigente, vamos a intensificar el control, pero no con un fin recaudatorio sino con un fin de cuidado que debemos tener”. En promedio, un sanjuanino consumo diariamente 700 litros de agua, aunque para Sirerol, “esto no quiere decir que un sanjuanino se toma esa cantidad de litros de agua, pero en el recambio de agua de las piletas, mangueras abiertas, limpieza del auto mal ejecutada, goteras y demás es lo que gastamos”.