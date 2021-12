Una situación que preocupa a las autoridades sanjuaninas es el ingreso de animales provenientes desde Chile. De hecho, en las últimas horas, el departamento Calingasta tuvo registro de este movimiento y se vieron alertados por estas veranadas, teniendo en cuenta la crisis hídrica por la que atraviesa la provincia. Ante esto, el flamante secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco Guevara, informó que buscará frenar la actividad.

Además, el funcionario advirtió que ya se convocó a una reunión con el equipo técnico del área para tomar medidas que rigen el protocolo de las veranadas. En diálogo con Radio Sarmiento, Guevara indicó que “en la tarde noche del martes me llamó el Intendente de Calingasta alertándome de la situación”.

En esa línea, agregó: “Ahora vamos a hacer una reunión con el equipo técnico de la Secretaría, con toda la guardia de Área Protegida y activar el protocolo necesario para solucionar el problema, dado que afecta no sólo el ambiente sino una situación particular de pastoreo y agua”. Cabe destacar que Guevara afirmó que hasta ahora no se tiene el dato preciso de la cantidad de animales que podrían estar ingresando al departamento cordillerano, aunque sí aseguró que “no son pocos” y que “es una práctica que siempre ocurre, se cruzan los límites de la Cordillera y también tenemos que trabajar con Gendarmería, por eso es que convocamos a la reunión también con ellos para poder trabajar y actuar rápidamente”.

En sus declaraciones, el funcionario sentó su postura y advirtió que primero buscarán frenar la situación y que posteriormente generarán acciones legales para solucionar el problema. Finalmente, sostuvo: “Sin dudas que primero va a estar la defensa del ecosistema de San Juan, atentos a la situación que atraviesa por la emergencia hídrica”.