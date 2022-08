Conmoción en San Juan por un chico de 15 años que sufrió un ACV y está grave

Lucas estaba jugando un partido de fútbol en su club, Juventud Zondina, cuando sufrió una fuerte descompensación y cayó al campo de juego. Su familia y amigos no sabían qué le pasaba hasta que en el Hospital Guillermo Rawson, pocas horas después, les informaron que el joven había sufrido un ACV. Ahora se encuentra internado en grave estado y su familia espera por un milagro.

La noticia generó gran conmoción en el fútbol sanjuanino. Es así que este domingo se multiplicaron los pedidos de oración en redes sociales pidiendo cadenas de oraciones por él. La Liga Sanjuanina de Fútbol se hizo eco de la dramática situación de Lucas y también expuso un mensaje en su perfil de Facebook.

“Estamos esperando que la hemorragia pare, para que puedan intervenirlo. Su corazón funciona porque está siendo asistido y nos dijeron que sólo queda esperar para ver qué pasa. Les pedimos a todos los sanjuaninos que recen para que se recupere. Lucas es un chico que merece estar bien”, expresó Kevin Gómez, cuñado del joven, a Diario de Cuyo.

Lucas es el menor de tres hermanos, mimado por su familia y por los vecinos del barrio. Desde pequeño juega al fútbol en Juventud Zondina, un humilde club de la provincia de San Juan.

“Es injusto que sea él quién esté pasando por esta situación. Es un chico que no sale de fiestas, no fuma ni bebe alcohol, se cuida mucho y es una persona sana. Todavía no entendemos qué pasó. Esta semana tenía turno en el médico para hacerse controles generales, porque siempre se cuidaba mucho”, agregó su cuñado.

Lucas está internado desde el día sábado. Los médicos informaron, después de analizar diferentes estudios, que el chico tiene una falla congénita en su cabecita, algo que desconocía su familia: “Eso le produjo la hemorragia. El domingo le hicieron el drenaje para desinflamar el cerebro, para ver qué pasa. Es un momento muy duro el que estamos viviendo. No sabemos qué más hacer y estamos agradecidos de que la comunidad de Zonda y de San Juan se esté uniendo en oración”,.

