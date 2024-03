El conmovedor relato de Lucía Galán sobre su recuperación tras sufrir un ACV y las secuelas que le quedaron

Lucía Galán, junto a su hermano Joaquín, son dos de los hermanos más queridos del ambiente artístico. Desde hace décadas, a través de su dúo musical Pimpinela, llegan a distintas generaciones con sus canciones. Pero no todo es color de rosa.

Lucía Galán relató cómo fue el ACV que sufrió en 2006 durante una gira en México. “Terminó el concierto. Fuimos al hotel y ahí me subió la presión. En el show me sentí bien, pero llegué al hotel y empecé a sentir taquicardia, palpitaciones y mucho dolor de cabeza”, y agregó: “Intenté ir al baño y me caí porque la pierna derecha no me respondía, todo el lado derecho de mi cuerpo no me respondía”.

Luego la cantante de Los Pimpinela se concentró en relatar las consecuencias físicas y psíquicas que padeció: “La pierna la recuperé, pero el brazo no, tardé unos ocho meses en recuperarlo”.

Lucía también agregó: “Volvimos para Buenos Aires y ahí empecé la recuperación. Hice todos los estudios. Era un accidente cerebrovascular isquémico, o sea, no es derrame, es un sangrado”.

Sobre cuánto tiempo le llevó ponerse bien, Galán confesó que solo se tomó unos meses antes de volver a los escenarios: “Dije: ‘bueno tengo que subirme a un escenario de nuevo, sino no me voy a subir más’”.

Lucía Galán habló de la salud mental tras sufrir un ACV

Sobre las repercusiones psíquicas, Lucía Galán fue honesta: “Me acuerdo que fue un festival en el interior del país, que había como 50 mil personas. Y entonces me subí y me dio tanta impresión verme que en la primera canción me desmayé”, recordó. También admitió que sufrió ataques de pánico: “Me daba miedo subir a cantar”.

Por último, Lucía Galán reveló que gracias a la ayuda y el apoyo de su hermano Joaquín pudo volver a los escenarios: “Pensó un montón de ideas para que yo me sintiera cómoda en el escenario. Tenía una banqueta, un sillón del otro lado, parecía una sala. Teníamos varios videos stand by como para que si yo quería salir del escenario, largaran un video. Contención completa para que si yo sentía que me tenía que ir me pudiera ir”.