Celeste Muriega y Christian Sancho se quedaron sin casa y no tienen dónde vivir: “Hubo una mudanza, un desalojo y...”

A tres meses de su casamiento y en vísperas de su regreso desde Carlos Paz tras la temporada de verano, Christian Sancho y Celeste Muriega contaron que buscan casa para vivir en Buenos Aires ya que debieron abandonar su antiguo nidito de amor por la suba que querían imponerle en el contrato de alquiler.

En una entrevista con Pablo Layús para Intrusos, la pareja de actores contó: “Nos quedamos sin casa así que ya veremos a dónde nos vamos a mudar, si alguien tiene un lugarcito para hospedarnos... lo recibimos”, dijo Celeste Muriega en tono jocoso.

Se casaron Celeste Muriega y Christian Sancho

Luego, la esposa de Christian Sancho agregó: “Pasaron muchas cosas: nos casamos, nos fuimos de luna de miel, volvimos, nos vinimos a hacer temporada [a Carlos Paz] y un montón de cosas. En el medio hubo una mudanza, un desalojo y bueno”.

Así sellaron su amor Christian Sancho y Celeste Muriega.

Por su parte, Christian Sancho sumó su opinión: “Los alquileres empezaron a cobrar lo que quisieron. Imaginate que me tendría que ir a hacer temporada en Miami para pagar lo que nos pedían en dólares”. Ante la confesión, Layús le preguntó cómo se sentía: “Tengo trabajo pero no tengo casa. Es un tema que tomamos con calma, pero me estresa”.

El descargo de Celeste Muriega y Christian Sancho tras quedarse sin casa

Celeste Muriega reflexionó sobre la delicada situación que vive con Christian Sancho. “Es algo que le debe haber pasado a un montón de gente que alquila. Quizás uno sostiene, sostiene hasta que se termina el contrato, pero de repente te piden fortunas por un lugar, te quieren hacer un contrato en dólares cuando uno cobra en pesos”, comentó.

Consciente de que su situación es similar a la de muchas otras familias en la Argentina, Sancho, concluyó: “Somos laburantes, trabajamos de esto. Necesitamos trabajar hoy más que nunca”.