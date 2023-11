La insólita respuesta de Christian Sancho y Celeste Muriega a cuántas veces hacen el amor por semana

Celeste Muriega y Christian Sancho formaron una de las parejas más desopilantes del mundo del espectáculo argentino. Los bailarines se conocieron haciendo la obra de teatro Sex, uno de los mayores éxitos de las tablas, y el flechazo fue mutuo. Si bien estuvieron un tiempo negando el vínculo, en febrero de 2022 blanquearon su relación.

Al principio se mostraban poco en público, pero con el paso del tiempo la confianza entre ellos fue siendo cada vez más grande y hoy en día se muestran inseparables. Su amor creció tanto que incluso están a punto de dar el “Sí, quiero”, y sumarse al listado de famosos que decidieron afianzar su relación.

Christian Sancho y Celeste Muriega se casan en pocos días.

Desde hace dos años que Celeste y Christian actúan juntos en la obra de José María Muscari, pero desde hace unos meses que comenzaron a dar notas juntos. Esta vez, los bailarines estuvieron en Socios del Espectáculo (eltrece), donde contaron intimidades sobre su relación y hasta cuántes veces tienen sexo.

Celeste Muriega y Christian Sancho, en Chapadmalal

Celeste Muriega y Christian Sancho contaron cómo es su intimidad ahora

Sancho y Muriega no se caracterizan por ser una pareja pudorosa, es más, cada vez que pueden dejar ver lo fogosos que son. No es para menos, ya que sus personalidades extrovertidas los llevaron hasta donde están hoy. “¿Siguen muy calientes ustedes con el paso del tiempo? ¿Es diario, dos veces por semana, tres, cuatro…?”, preguntó Rodrigo Lussich haciendo estallar de risa a sus compañeros de piso.

“Ayer nos pasó eso, fuimos al cumpleaños de Gabo Usandivaras cuando terminó la función de Sex…”, comenzó diciendo Christian, pero Adrián Pallares lo interrumpió y puso todas las lupas en Celeste. “Se ríe ella, mirá cómo se ríe. Hizo memoria emotiva”, sostuvo el conductor.

“¿Pero no baja la pasión?”, retrucó Lussich. “No, porque las ganas están, pero el casamiento produce mucho estrés. Entonces llega el momento de acostarse y uno de los dos está dormido”, reveló Muriega. “Lo que pasa es que se miran prácticamente desnudos, esos cuerpos y dicen ‘dormimos, pero ¿cómo me pierdo esto ahora?’”, picanteó Rodrigo. “Merecen ser frotados”, remató Celeste.