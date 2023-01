Amor en composé: los matchy looks de Celeste Muriega y Christian Sancho antes de su boda.

La pareja de Christian Sancho y Celeste Muriega se mimetiza, pero no sólo en el amor. Sus looks playeros y urbanos, siempre apostando a los colores estridentes, suelen ser similares y se divierten combinando prendas en composé. Tras su reciente compromiso en el Caribe mexicano, previo al casamiento a fin de año, un repaso por los matchy looks de la dupla de enamorados.

LOS LOOKS VERDE NEÓN DE CHRISTIAN SANCHO Y CELESTE MURIEGA

Es uno de los colores de la temporada y la pareja lo sabe. Durante su paso fugaz por Chapadmalal, mientras Celeste eligió el verde neón para su microbikini modelo triangulito, el actor y empresario vistió un traje de baño en el mismo tono. Aunque el día nublado no acompañaba, Christian y Muriega levantaron la jornada playera con el color tendencia del verano.

La pareja de enamorados apostó al verde neón: ultra tendencia. Foto: Instagram

La moda neón tiene como regla principal el uso de colores brillantes y luminosos. Llamativos como el rojo, rosa, naranja o amarillo neón que pueden utilizarse tanto en prendas como accesorios. Desde bolsos, cinturones, gafas y zapatos hasta pantalones, tops o camperas de verano. Si bien se puede apreciar en cualquier época del año, suelen cobrar notoriedad en el verano y los meses más cálidos.

Celeste posó con microbikini verde neón en Chapadmalal. Foto: Instagram

CELESTE MURIEGA Y SANCHO TAMBIÉN COMBINAN COLORES BÁSICOS

También apostando a los básicos, la dupla que pronto pasará por el altar posó divertida con sus trajes de baño negros. Desde Mar del Plata, donde ambos se encuentran protagonizando el suceso teatral de “Sex”, apostaron al color comodín que nunca falla. Celeste le sumó capelina y gafas XL mientras Christian lució un traje de baño bien corto con detalle azul.

La dupla eligió el negro en trajes de baño para sus tardes en Mar del Plata. Foto: Instagram

EL “TOTAL RED” DE CELESTE MURIEGA Y CHRISTIAN SANCHO PARA ABRIR LA TEMPORADA

En modo elegante, la dupla que comparte escenario y convive 24/7 durante esta temporada de verano, optó por un total red para inaugurar el verano 2023. La bailarina demostró su elegancia con un modelo de vestido largo, strapless con prominente volumen. En el caso de Christian, el modelo posó sonriente con un traje sastrero de blazer y pantalón en el mismo color.

El total red de la pareja para abrir la temporada de verano. Foto: Instagram

Más mimetizados que nunca, eligieron el mismo accesorio unisex. Un llamativo collar plateado que Celeste utilizó en versión corta pegada al cuello, mientras su pareja una versión más larga que cubría parte de su pecho y quedaba a la vista gracias al blazer.