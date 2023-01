Las microbikinis más virales de More Beltrán que son tendencia este verano.

Su forma de vestir marca tendencia y More Beltrán lo sabe. Sobre todo en verano, donde los trajes de baño son protagonistas absolutos y la periodista deportiva sabe explotar muy bien. En vísperas de su cumpleaños 24, un repaso por las microbikinis más trendy que More lució esta temporada.

More Beltrán y sus microbikinis elegidas para el verano. Foto: Instagram

DORADO Y NUDE: LA MICROBIKINI ESTRELLA DE MORE BELTRÁN

La periodista deportiva sorprendió al posar desde las playas de Mar del Plata con una microbikini de dos piezas. Este modelo llevaba la parte superior colmada de strass dorado, mientras la parte inferior destacaba por su tonalidad nude. Una elección jugada, pero con mucho estilo y personalidad. Un look playero que definitivamente la representa.

More Beltrán y su microbikini estrella con strass dorado. Foto: Instagram

EL ESTAMPADO FRANCÉS CON PAREO QUE ELIGE MORE BELTRÁN

En plenas vacaciones, Beltrán subió una foto en microbikini con un estampado francés, llamado Tóile de Jouy. Esta tendencia apareció en 2019 cuando en la semana de la moda se vieron vestidos con este estilo. More completó el look con un pareo beige haciendo juego, demostrando así que sabe combinar y estar a la moda, teniendo más de 200 mil likes que lo avalan.

Morena Beltran Foto: Google

En otra oportunidad Morena Beltrán lució una microbikini del tono de los rosas. Un modelo bien escotado que definitivamente realzaba su bronceado marplatense. Sentada en una hamaca subió dos fotos: una en la que se la ve con pose más sensual y seductora y otra, más a su estilo, relajada y sacando la lengua. “Expectativa” y “Realidad” escribió sobre cada imagen respectivamente.

More Beltrán también elige el rosa en trajes de baño. Foto: Instagram

LAS MICROBIKINIS DE MORE BELTRÁN EN QATAR

Desde Qatar, More Beltrán enamoró en sus redes sociales con una clásica microbikini color negra. Un modelo de corpiño con aro y push-up, mientras que la parte inferior era colaless y tiro alto. Un modelo versátil y sentador para todos las edades, que además tiene la ventaja de ser un color combinable con todo.

La clásica microbikini negra con aro de la periodista: un infaltable. Foto: Instagram

La periodista elige los colores estridentes para lucir su bronceado de verano. Foto: Instagram

Beltrán es una de las periodistas más seguidas del momento, no sólo por su trabajo en redes, sus colaboraciones vía streaming y sus coberturas deportivas, sino también por ser un referente de la moda. En materia de looks, siempre sorprende por sus elecciones ya que no se encasilla en un único estilo. Y sus diferentes trajes de baño este verano, en su variedad de modelos y colores, lo demuestran.