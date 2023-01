La periodista deportiva que no tiene problema en enfrentar a los hombres: las polémicas de Morena Beltrán.

Morena Beltrán irrumpió en la televisión y en el periodismo deportivo hace algunos años y desde ese momento su carrera fue en ascenso, siempre esquivando todos los golpes que le llegan de uno y otro lado por el hecho de ser una mujer en un ámbito de hombres.

La joven conductora enamora no solo por su belleza sino por su claridad para leer el fútbol.

Es por eso que las chicanas, conflictos y entredichos en los que se ve envuelta la periodista siempre cobran mayor popularidad que otros. Como en octubre de 2022, cuando el periodista Flavio Azzaro publicó un video explicando por qué la “hicieron invisible” o “pusieron en penitencia” a Morena Beltrán en ESPN.

Juan Marconi y Morena Beltrán ¿están en algo?

¿Creen que le causó gracia a Juan Cruz Ávila, director del canal, ver que Morena Beltrán tenga publicidades en sus redes sociales? ¿Creen que ella comparte con el canal esas ganancias?”, decía en el video. Pero, continuó: “Esto es algo que Ávila no puede permitir y mucho más viniendo de una mujer”, agregó el periodista.

Morena Beltrán marca tendencia con sus looks en las canchas de fútbol

A su vez, Azzaro dijo que también fue motivo de polémica que la periodista viaje al sorteo de la Copa del Mundo, financiado por FIFA y Qatar. “Ella no necesitó de la pantalla de ESPN para llegar a uno de los eventos más importantes del mundo y Juan Cruz no puede aceptar que ella tenga vuelo propio. Además, se sabe que a sus compañeros de equipo, Vignolo, Ruggeri, Sottile, Fucks y compañía, les molestaba su rol preponderante a la hora de analizar los partidos”, explicó.

El atractivo look de More Beltrán: corset y minifalda con tul y perlas. Foto: Instagram

En este sentido, hay que decir que en diciembre, Morena Beltrán tuvo un debate con Oscar Ruggeri que surgió de la comparación entre Menotti y Bilardo. La periodista dijo: “Mi pregunta es: ¿se están peleando por quién defiende determinada ideología?”, consultó. Y agregó: “Qué suerte que nací en el ‘99, y no me identifico con ninguno”.

Morena también enfrenta polémicas a través de Twitter.

Si bien, la discusión fue muy larga, el punto más álgido fue cuando Ruggeri le contestó: “Pero More, te voy a decir algo. ¿Viste cuando comprás la camiseta? Tiene dos estrellitas. Vos no habías nacido”. La analista deportiva aclaró que ella no se siente identificada con ninguna de las dos escuelas, ni con la “división”.

La periodista de ESPN terminó con una relación en octubre de 2021 y aseguran que está saliendo con Martín Bossi.

En agosto de este año, Morena Beltrán y Germán Paoloski tuvieron un entredicho, luego de evaluar las actitudes de Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece en el cruce que tuvieron el año pasado. El conductor intentaba justificar la reacción de Marcelo Gallardo, luego de que Sebastián Beccacece interrumpiera el saque lateral de un jugador. “No tiene la culpa Gallardo porque el que se mandó la macana grande fue Beccacece. Fue insólito lo que hizo. Se le tiró encima a un jugador para que no sacara el lateral”, destacó Germán Paoloski.

Morena Beltrán Foto: Instagram

Morena Beltrán mostró su desacuerdo y dijo: “Fue insólito, pero también la reacción de Gallardo fue algo... sobradora”. A lo que Paoloski refutó: “¿Te parece bien que le haya bloqueado un lateral? ¿Te parece que está mal? Decimelo, no me pongas caras, estamos hablando”. La periodista intentó poner paños fríos a la discusión y destacó que ambos entrenadores habían estado mal.

Morena Beltrán Foto: morenabeltran10

Hace un año, la periodista se subió a otra polémica cuando habló en Twitch sobre los clubes gerenciados y generó una fuerte polémica al defender el desembarco de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en fútbol argentino.

Morena Beltrán marca tendencia con sus looks en las canchas de fútbol

En ese contexto, les preguntó a sus seguidores qué opinaban de los clubes gerenciados, y luego contó su posición al respecto. “Gerenciamiento tienen clubes como Defensa y Justicia y Talleres. Básicamente, los clubes que tienen mejor mercado de pases tienen en tiempo y forma y más jugadores pueden sostener”, aseguró.

Morena Beltrán Foto: Instagram

¿Cómo se hizo conocida Morena Beltrán?

En 2018, saltó a la fama por publicar hilos de Twitter, donde escribía sus análisis tácticos sobre los partidos de fútbol más importantes.

Morena Beltrán causa sensación con su look primaveral Foto: Infobae

¿Qué carrera estudió Morena Beltrán?

Estudió en la escuela de periodismo Deportea, y sus primeras experiencias laborales fueron en la FM Radio Club Octubre, algunos textos de opinión que llegó a escribir para una web y los análisis tácticos de partidos que hacía para la web Sector Bostero.