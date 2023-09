La Mona Jiménez habló tras su operación, aclaró qué le sucedió y le agradeció a la familia

Carlos “La Mona” Jiménez apareció este viernes y habló tras su operación en el Instituto Modelo Cardiológico de la ciudad de Córdoba. Luego de todos los rumores y audios falsos que circularon en las redes, aclaró qué le pasó.

“Estoy re que te bien, muy bien”, aseveró en un video compartido a través de las redes de la productora Universo Jiménez. En la breve producción, contó cómo fue el momento en el que le dijeron que debían operarlo y agradeció el apoyo recibido.

Natalia Jiménez en las historias que compartió mientras escuchaba a su padre contarle sobre su infancia. (Foto: Captura de pantalla)

Con todo lo vivido, La Mona reconoció: “Este mes ha sido terrible para mí, hay que pasar agosto para tener un añito más”. En este sentido, “El día ese me fui a caminar porque me habían operado del bazo”, recordó sobre el día que lo internaron por segunda vez.

Mi ángel de la guarda, que es la Juana, me dijo ‘tenés la boca medio cruzadita. A ver, hablame’. ‘Hola, Juana, ¿cómo estás?’, le digo, y se me iba para allá (para la izquierda). Entonces, me dice ‘vamos al Cardiológico’.

Juana Delseri. Foto: Nicolas Bravo

El Mandamás fue en pijama “pensando que en cinco minutos volvía a casa, pero me dijeron que en 45 entraba a cirugía”. En ese momento, aclaró el diagnóstico del médico que lo atendió: “La carótida estaba cerrada y por eso fue el mareo, pero nunca tuve un acv”.

Por último, La Mona agradeció a los medios que estuvieron presentes para informar su estado de salud, pero principalmente a sus familias. La primera, sus hijos, primos y vínculos más cercanos. La segunda, “mi público”, aseveró emocionado y cerró destacando que está en óptimas condiciones: “Sácala a bailar, ¿Qué querés que te diga?”.

VIDEO: LA MONA JIMÉNEZ APARECIÓ LUEGO DE SU OPERACIÓN