La madre de un joven de 20 años denunció en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión a dos miembros de la Policía de San Juan por el accidente y robo de bicicleta que sufrió su hijo. Según la mujer, identificada como Elsa Muñoz, el chico iba camino a una farmacia cuando fue embestido de atrás por un patrullero. La denunciante también acusó a los uniformados por la desaparición del rodado.

//Mirá también: Vendían un pumita por internet, se hicieron pasar por compradores y lo rescataron

Todo ocurrió en la madrugada del 19 de agosto, cuando Emiliano Ontiveros, un obrero de 20 años, fue a buscar unos medicamentos a una farmacia porque sufría dolores a causa del cuadro de coronavirus que estaba transitando. Pero antes de la una de la madrugada, cuando pedaleaba por Ignacio de la Roza, se topó con dos policías que se encontraban patrullando la zona.

Según Muñoz, el joven tuvo miedo y no se detuvo. Fue entonces cuando, según la denuncia, el móvil lo atropelló de atrás. El chico sufrió raspones y lastimaduras en su pierna, pero se levantó y corrió hacia su casa. La mujer, al observar el estado en el que estaba su hijo, fue hasta la Policía a pedir explicaciones sobre el episodio y la bicicleta que había desaparecido y juró verla en el baúl del patrullero.

“Fui al Comando y tampoco me dieron respuestas. Yo lo único que quiero es que me devuelvan la bicicleta. A mi hijo me lo podrían haber matado... ¿cómo van a hacer una cosa así? Él no se paró porque si hacía eso lo iban a levantar y no me iba a poder traer la medicación. Acá permanentemente detienen a los chicos y se los llevan, los tienen 8 o 12 horas para averiguarle los antecedentes, los tienen hasta que ellos quieren, por eso se disparan cuando los ven”, expuso Muñoz.

//Mirá también: Video: adolescentes le cortaron la luz como “broma” y perdió todas sus insulinas

El caso ya está en manos de la Subsecretaría de Control de Gestión. Por ahora no se difundieron los nombres de los policías investigados, solo que pertenecen al Comando Radioeléctrico.