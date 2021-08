El clima está enardecido en el interior de la Villa del Sur, departamento Chimbas, donde este domingo un enfrentamiento entre dos bandas dejó un muerto: Matías Maurín, de 26 años. En medio de la investigación y fuerte custodia que hay en la zona, por miedo a nuevas disputa, el entorno de la víctima aseguró que la muerte será vengada.

Según el testimonio que publicó Diario de Cuyo, los amigos del joven señalaron que la única forma de que vuelva la tranquilidad al lugar es “comerse a uno de ellos”, haciendo referencia a los Guardia Sosa, la familia del presunto homicida. Se trata de un clan que, de acuerdo a las declaraciones de los vecinos, está vinculado a la venta de drogas. “Será uno nuestro, pero cuatro de ellos”, apuntaron.

“Acá tienen tomado el barrio, tirotean a los niños y andan empastillados por todos lados. Salen ´enfierrados´ a la calle y nadie hace nada”, agregaron los amigos de Maurín.

Este era el 'Pochi' Maurín. Identificado por personal de la UFI Delitos Especiales. Tiempo de San Juan.

En Villa del Sur los Guardia Sosa, familia del presunto asesino del joven de 26 años, son muy conocidos. Según los testimonios que recolectó el diario local, más de uno tiene una anécdota vinculada a esa familia en la que no faltan las amenazas y grescas. “Una vez iba caminando con una amiga y aparecieron y me tiraron dos tiros. Siempre buscan pelear”, contó una niña de no más de 13 años.

Un integrante de la familia Guardia Sosa es señalado como el autor del crimen. Se trata de un joven identificado como Nahuel Sosa, de 18 años, quien se encuentra prófugo por estas horas.