Incluir Salud: Medina Ruiz hizo entrega de sillas de ruedas

En la mañana del lunes, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz y los sub secretarios, Cristina Majul y Marcelo Montoya, entregaron sillas posturales y visitaron el espacio.

El ministro expresó al respecto: “Nos encontramos finalmente en una de las etapas más emocionantes, un trabajo articulado entre varios organismos para la entrega de sillas de ruedas. Nosotros contamos con Incluir Salud, el cual brinda contención a muchísimos pacientes con discapacidad y son beneficiarios de una pensión no contributiva”.

“El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, nos pide siempre estar cerca de la gente y más aun de las personas con discapacidades para resolver y acompañar sus necesidades. A este lugar concurren algunas personas que carecen de sus miembros inferiores o con discapacidades severas que no le permiten movilizarse sin una silla de ruedas, es por eso que hoy estamos haciendo la entrega de siete sillas de ruedas, cuatro de ellas posturales de alto costo que han sido gestionadas por Nación”.

“Es importante dimensionar lo que significa para ellos, ver la sonrisa en sus caras al saber que pueden moverse dentro de su casa, salir, ir al médico o de paseo. Este es un día muy importante para nosotros, la idea es generar nuevas ideas para estar más cerca de las personas con distintas estrategias que puedan cambiar y modificar la calidad de vida”, destacó el funcionario.

La contadora, Noelia Aybar del Programa Incluir Salud, explicó que esta entrega se tyrata de una labor articulada entre el Ministerio de Salud y ANDIS de Nación. “Estamos recibiendo medicamentos y la entrega oficial de sillas de ruedas, es un placer compartir este momento con los beneficiarios ya que es altamente grato verlos felices ya que son tan necesarias para su movilidad y rehabilitación”.

Beneficiarios

Ramón Ricardo Molina declaró: “Agradezco al Ministro de Salud y al Gobierno que nos otorgaron esta silla de ruedas para mi hija que la necesitaba mucho, ella tiene 46 años y no puede mover su pie y brazo izquierdo. Gracias a la silla mejorará su calidad de vida, es por esto que estoy muy agradecido y emocionado”.

Ángela Toscano expresó que “Vengo a retirar la silla de ruedas de mi hija, ya que tenía una que no era apropiada ni acorde al problema que padece. Gracias a Dios ahora la retiramos y sabemos que eso va a mejorar su postura, calidad de vida y por ello estamos totalmente agradecidos. Ella tiene 18 años y padece de una parálisis cerebral de grado no especificado, es por ello que no camina, además de tener un retraso madurativo severo y una escoliosis grave. Esto va a cambiar su calidad de vida y estamos completamente gratificados”.

Petrona Albarracín destacó la entrega de una silla para su hija: “Me siento muy feliz por mi hija y tengo una gran emoción ya que esto va a cambiar la realidad de ella. Agradezco al Ministro por darnos esta oportunidad de contar con algo tan importante ya que ella tiene 42 años y por su patología no puede hablar, pero si escuchar y sabe que esto es algo muy positivo para su vida”.