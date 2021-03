Hace ya casi un mes que inició el ciclo lectivo 2021, pero las escuelas salteñas aún no saben si este año regresará el programa Copa de Leche, el cual se repartía a través de las cooperadoras asistenciales. Estas dejaron de existir en noviembre del 2019, y no se definió si la ayuda llegará este año.

El último presupuesto provincial no contempló el proyecto que representaba un complemento nutricional para miles de alumnos. Ningún ministerio se hizo cargo, y el Gobierno de Salta no brindó más información al respecto.

La Copa de Leche finalizó cuando se hizo un pacto fiscal entre Nación y las provincias a fines de 2017, obligando a derogar el impuesto específico que financiaba a las cooperadoras. Aunque se buscaron distintas vías para buscar alternativas de financiamiento, con la elección de Gustavo Sáenz se ratificó la decisión de cerrar los organismos de asistenciales, con mayor consecuencia en la capital salteña.

Por ahora, no se contempló en el presupuesto provincial y ningún Ministerio de hizo cargo. el tribuno

Este ciclo lectivo, las escuelas no recibieron presupuesto para repartir desayuno y merienda, por lo que muchos directivos intentaron buscar una solución para cubrir la falencia. Otros, en cambio, avisaron desde el inicio de clases que no podrían brindar este servicio. En caso de proyectar el funcionamiento de las cooperadoras, no dependerían del Ministerio de Educación ni del de Desarrollo Social.

Existen en la provincia 1.502 establecimientos educativos, con matrícula superior a los 480 mil alumnos este año. De estos, 1.331 son escuelas de dependencia estatal y el resto privadas. El programa Copa de Leche colaboraba únicamente con nivel inicial y primario, alimentando a más de la mitad de todos los alumnos. Algunas instituciones usan la ayuda gubernamental para la improvisación de un desayuno o merienda, o piden que los alumnos lleven el pan. Muchos de ellos, lamentablemente, no pueden costear la ayuda nutricional para los alumnos, por lo que se les pide que vayan desayunados.