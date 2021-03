Suman nuevas denuncias por abuso sexual contra el productor de modas salteño, Pablo Rangeón. A la acusación de una joven que trabajó con él durante año se le suman otras mujeres. De esta manera, se agrava la situación penal del empresario. Ahora se ampliará su imputación.

Sabrina Geréz, quien decidió revelar su identidad, fue la primera en denunciar a Rangeón y la que motivó a otras mujeres a contar lo que habían vivido con él. La problemática iría más allá de los delitos sexuales y todo parece indicar que hay otra persona implicada.

Si bien hasta el momento son cuatro las denuncias realizadas formalmente, investigadores no descartan que sean más de 50 las mujeres, entre ellas menores de 14 y 15 años, presuntas víctimas del productor salteño. Además, señalaron que existen pruebas como capturas de redes sociales, mensajes a través de teléfonos celulares y ese tipo de elementos que aún no fueron incorporados a la causa porque no se formalizó legalmente la denuncia.

El Juzgado de Garantías 8 dio lugar a una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en domicilios vinculados al imputado. Dos departamentos en la zona norte de Salta capital, uno en barrio Castañares y el otro en El Huaico, y una casa ubicada camino a Colón, cerca de la localidad de Campo Quijano, donde fue detenido Pablo Rangeón. En las tres direcciones secuestraron pastillas y dispositivos electrónicos como un teléfono celular, pendrive y varios CD (discos compacto) con el nombre de “Pablo Rangeón Producciones”, “Escuela de Modelos” o “Fashion Models”.