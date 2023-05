Un poco de humor para un tema serio: con videos virales, una salteña se puso al hombro una cruzada por el agua en la provincia

Lo que arrancó como videos catárticos y con un poco de humor, se terminó transformando en un reclamo, cada vez más poderoso. Estamos hablando de Natalia Saravia y su cruzada para que todos los salteños, no solo tengan agua en sus casas, sino que esté apta consumo. La salteña usa sus redes sociales para mostrar lo que ve en las calles de la ciudad y darle voz a los que no se animan o no saben cómo reclamar por este derecho vital.

Si algo pasa de manera constante, uno lo toma como algo habitual; pero hay muchas situaciones que están más por más que se repitan seguido ya que vulneran derechos, como es el caso del suministro de agua. Natalia en diálogo con VíaPaís contó que este problema no es de ahora, sino que recuerda que cuando era chica y vivía en el microcentro salteño de noche “nunca teníamos agua, siempre nos cortaban un montón de horas”.

Pero como eso era lo “normal”, no se le cruzaba por la cabeza reclamar, pero en diciembre tuvo el servicio cortado por más de 10 días sin recibir respuestas ni soluciones. Natalia tuvo que hacer mil malabares para seguir con su rutina y la de sus hijos, y en el medio buscó visibilizar esta problemática en las redes, pero no desde el lado de la queja, sino con el humor.

“Los videos graciosos son porque la gente se cansa de ver a otros quejándose, por eso se inclinó para esas formas de intentar llamar la atención. La gente se contagia y lo comparte más”, explicó Natalia y señaló: “En diciembre era yo sola la loquita, ahora somos un par, pero espero que se vaya sumando gente y que seamos muchos para que ya no nos puedan callar”.

Qué reclamo hace Natalia a Aguas del Norte

La salteña contó que en septiembre del 2022 hizo su primer reclamo por falta de agua en su domicilio; y que tuvo que volver a repetirlo en diciembre porque estuvo 10 días sin el servicio. “En ese momento subí un video jodiendo diciendo ‘no me llega el agua al tanque´ y contando lo que vivía: la pila de platos sin lavar, que tenía que mandar a mis hijos a bañarse a otro lado, yo también andaba por todos lados con la mochila o valija con las cosas para bañarme”, recuerda.

Pero en esos días, vio una manifestación en la zona sur de la capital, donde las personas que perdían “por favor, queremos agua”. Esa fue la escena, sumado a todos los mensajes que le llegaron en Instagram de personas que estaban pasando por lo mismo, que hizo “clic” en la cabeza de Natalia. “Ahí me saltó la chaveta y me dije ‘pucha si todos sabemos lo que pasa, y como están las cosas, ¿por qué nadie hace nada?’; fue así que empecé a hacer más videos, y cada vez se iba haciendo más visible el problema entre mis seguidores”.

Pero lo que se reclama no es solo por tener el servicio de agua como corresponde, ya que es un derecho esencial, sino también que sea apta para consumo y que no se desperdicie.

En cuanto a la calidad del agua que llega a la casa de los salteños, Natalia contó que junto con un grupo de personas se organizaron y llevaron a analizar el agua porque “después de que volviera y se fuera de manera intermitente, comenzó a salir el agua turbia, marrón. Ante esto quisimos ver en que condiciones estaba porque no se podía tomar”.

“Hicimos una vaquita con los vecinos, seguimos los protocolos y llevo la muestra a un laboratorio: a la semana el resultado indica que hay presencia de escherichia coli y salmonela”, alterada por esta situación, subió un video comunicando esto y a las horas desde Aguas del Norte presentaron “una denuncia en mi contra y una carta documento que ellos mismos se encargaron de circular de todos lados”.

“Cuando me entero, estaba yéndome de vacaciones con mis hijos, me quería morir porque en mi ignorancia pensaba que la policía podía llegar a buscarme en mis vacaciones. Lo que alegaban era que yo era una terrorista porque había sembrado pánico en la sociedad hablando de la salmonela en el agua, y que incitaba la violencia contra la empresa. Antes de mí, hay muchos médicos que vienen hablando de esto, somos la mayor provincia con casos de salmonela. Evidentemente, algo hay”, remarcó.

Tras la carta documento, se sumó el primer aliado en la cruzada por el agua: Michelo

Y con este intento de amedrentamiento, fue que la cruzada de Natalia sumó a un jugador importante para la difusión: Michelo. El youtuber utiliza su plataforma para que el reclamo tenga mayor alcance, y lo están logrando al punto tal de que les llegan intimidaciones y/o amenazas de todos lados.

Juntos comenzaron a recorrer los barrios y documentar las cosas que se veían en los cuatro puntos cardinales de la ciudad: “Ahí vimos el estado lamentable de las cañerías, por todos lados descubrimos pérdidas de aguas, y en muchos lados descubrimos pérdidas cloacales. De las cloacas brotan especies de ríos”, describió Natalia.

Los reclamos comenzaron a viralizarse más en un momento “poco oportuno”, en la previa de las elecciones provinciales, por eso Natalia decidió ponerla en pausa unas semanas para que ni la oposición ni el oficialismo saquen ventaja sobre esta situación y que el reclamo no quede metido en la grieta de la política; ya que se trata de una lucha genuina y sumamente fundamental por un servicio básico.

Calles regadas con agua transparente, lo que falta en muchas casas de Salta

“Todos vemos en las calles miles de litros de aguas que se pierden, que son los que faltan en las casas”, señala Natalia y un detalle no menor es que en los videos se ve que el agua es más trasparente en la calle, que las que sale en algunas casas. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Una posibilidad es que las cañerías, por los años que tienen, se estén rompiendo y tengan fugas que contaminan.

Al mismo tiempo, remarca que la responsabilidad “no es solo de este gobierno, son miles de años, por eso no voy contra alguien puntual, es la empresa que lleva años de desidia y desinversión”. Pero el reclamo de Natalia no se quedó en las redes, sino que se juntó con las autoridades de Aguas del Norte, pero no obtuvo soluciones.

“Lo positivo que saqué fue que estamos yendo por buen camino”, así resumió la salteña la reunión que llevó adelante meses atrás con el presidente de Aguas del Norte. Y agregó: “Realmente quiero ayudar y hacer algo: le ofrecí que armemos un concejo profesional adhanom con profesionales en sociología, ingeniería y todo lo que abarque. Porque primero hay que hacer un análisis concreto de la situación, y después hacer un plan de trabajo a mediano y largo plazo”.

Natalia se reunió con las autoridades de Aguas del Norte, pero nada cambió. Foto: Instagram

La reunión fue en el edificio de la empresa entre la vecina y media docena de funcionarios: “Me mintieron en la cara, sentí el apriete en vivo, y cuando les dije lo del concejo me dijeron que no porque ellos saben perfectamente todo lo que hay que hacer y que están invirtiendo miles y millones de pesos”, indicó y remarcó que las autoridades “siguen en la misma postura de que hacen todo bien”.

En la misma línea, en diálogo con VíaPaís sostuvo que esta situación “cada año es peor porque no están invirtiendo, no están haciendo las cosas, entonces se va degradando peor y esto va a ser insostenible”. Al mismo tiempo, remarcó que este reclamo no es tan masivo como debería por “falta de empatía”, ya que hasta que no te pasa, uno no se imagina lo que es vivir sin agua.

“Somos todos unas mansas ovejas: para el Mundial, todo el mundo a las calles; pero cuando hay que salir a quejarse como hacemos con Michelo, la gente aparece tímida o no sale. En esos momentos me digo: ‘Pucha, yo ya tengo agua, que se pudra el resto’; pero después vuelvo de ese segundo de bronca y entiendo que hay miedo o acostumbramiento detrás”, confiesa.

Al mismo tiempo insistió: “Nosotros pagamos un servicio que no tenemos. La provisión de agua tiene que ser un servicio contante las 24 horas. Vemos negocios, centros médicos, gastronómicos, lugares que no pueden trabajar por falta de agua. Esto no es joda”.

“Es un camino de mucho remo. Arranqué en diciembre, estamos en abril, es mucho remo con paciencia, porque estamos yendo con la verdad. Estamos yendo con las pruebas que saltan a la vista, entonces esto tarde o temprano va a terminar decantando y van a tener que hacer las cosas; porque además, la presión social llegado un momento va a ser muy fuerte”, señaló.

Pasaron las elecciones en Salta y Natalia volvió a su “lucha” por el agua

Para evitar que sus reclamos sean vistos como una movida política y se pierda el foco: que los salteños tengan agua potable en sus casas; Natalia puso en “pausa” sus reclamos; pero la votación ya pasó y por eso volvieron los videos. “Un día volví. Siento que tenía la responsabilidad de volver porque es un compromiso que asumí”, comienza diciendo Natalia, que recordemos que es una vecina más en Salta y no un funcionario público que debe rendir cuentas al pueblo.

La salteña remarca que esta lucha la encara sobre todo por sus hijos: “Quiero que tengan una mejor provincia y que no se vayan”. Además, cuenta que el “receso” le vino bien para ver las cosas con otra perspectiva y “cerrar etapas”, con esto se refiere al objetivo de “la visibilización fuerte de la queja, mostrando lo que ya toda la población se dio cuenta y ya todos lo vimos”.

“Ahora es el momento de propuestas, de ideas concretas”, remarca Natalia que en estas semanas se juntó con “gente idónea” en la temática y le “surgieron muchas ideas” que serán enviadas para que las autoridades las analicen: “Ojalá que si están buenas las tomen, porque es importante que se hagan cosas. Así como estamos, nos vamos a quedar sin agua”, señaló.

Afortunadamente, las noticias son alentadoras mirando al futuro, Natalia comentó que las autoridades “se pusieron las pilas y están cambiando muchísimas cañerías. Se pusieron a hacer cosas que son claves para solucionar esto algún día”. Con el objetivo de saber que obras se están ejecutando y cuál es el plan a largo plazo que se llevará adelante en Salta, desde VíaPaís intentamos hablar con autoridades de Aguas del Norte, pero hasta el momento no logramos concretar una reunón.