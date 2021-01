Luego de que un influencer uruguayo publicara en su cuenta de Instragram que Gala Cancinos se había cambiado la identidad y que ahora habría que buscarla con el nombre de Santiago, el papá de la adolescente desaparecida en 2017 en Salta, le escribió un mensaje pidiendo que regrese sea cual sea su autopercepción de género.

“Hola Amor mío, circulan nuevamente algunos comentarios que se debo llamarte de tal o cual forma. Lo primero que tengo que decirte vida mía que desde que estuviste en la panza de tu mamá fuiste el amor de mi vida. Yo amo a la personita que está en ti independiente de si se llama Gala, Juan, Pedro, María o como quieran decir. Estoy para acompañarte y decirte que la única persona que puede decir que sea de una forma u otra eres tú. Como tu papá acompaño tus decisiones. Si la identidad de género fuere lo importante para ti, estoy contigo y solo espero tu comunicación para acompañarte en lo que sea”, publicó Javier Cancinos en la cuenta de Facebook “Buscando a Gala Cancinos”.

Gala Cancinos desapareció en 2017 (Web)

Este posible nuevo dato sobre Gala Cancinos se viralizó en las redes sociales. Fue del influencer Fede Puñales, quien contó que había intercambiado mensajes con la joven. “¿Por qué les cuento esto? primero para que todos busquemos a Santiago Cancinos y no a Gala Cancinos. Gala Cancinos no existe, él se siente Santiago. También les cuento esto para que vean y entiendan cómo un comentario, un no esfuerzo de respetar la identidad del otro puede llevar a esto, a que la persona que tanto queremos desaparezca, ¿entienden?”, difundió en Instagram.

Gala Cancinos fue vista por última vez en mayo de 2017 en el Parque Bicentenario. Desde entonces sus familia la busca. En estos casi tres años se realizaron rastrillajes en diferentes puntos de Salta Capital en busca de algún elemento que pueda servir para dar con su paradero, también se ofreció un recompensa para toda aquella persona que pueda aportar un dato sobre el paradero de la estudiante del Colegio Belgrano.