El Ministerio de Salud informó que este martes se diagnosticaron 214 nuevos casos de coronavirus y cinco personas fallecieron a causa de la enfermedad. Además hay 112 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 41 con asistencia respiratoria mecánica. El lunes se registraron 90 contagios.

Según el último informe epidemiológico Anta sumó 5 casos, Cafayate 4, Capital 119, Cerrillos 5, Chicoana 7, General Güemes 3, San Martín 5, Iruya 7, La Caldera 3, La Candelaria 4, La Viña 3, Los Andes 8, Metán 5, Molinos 5, Orán 7, Rosario de la Frontera 17, Rosario de Lerma 7. Desde el inicio de la pandemia, en la provincia se reportan 29.557 casos confirmados, de los cuales ya se recuperaron 26.099, es decir un 88% del total.

Si bien el registro de casos en la provincia va el aumento todavía no hay anuncios oficiales sobre posibles restricciones o la difundida cuarentena federal que se aplicará en otras provincias. El titular del COE, Fransciso Aguilar, anticipó días atrás que por el momento no se suspenderán las clases ni tampoco la actividad comercial porque no se puede volver a frenar la economía como sucedió el año pasado. Admitió también que el impacto de la segunda ola del COVID-19 será difícil de sobrellevar y apeló al compromiso de la gente en el respeto a las normas de bioseguridad vigentes.