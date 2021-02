Todas las miradas están puestas en el inicio de clases anunciado desde el Gobierno nacional para el 1 de marzo. Hasta ahora se sabe la fecha y también que será a través de una metodología bimodal, es decir mitad presencial y mitad virtual para evitar la conglomeración de estudiantes en los establecimientos educativos. Ahora se sumó otro dato: desde el Ministerio de Educación de la Provincia señalaron que en principio no habrá reducción horaria.

Secretaria de Gestión Educativa de Salta Via salta

“Nosotros estamos ya manejando la posibilidad del horario habitual”, dijo la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, a El Tribuno. El próximo 12 de febrero habrá una reunión clave en el Consejo Federal de Educación y con el ministro de Educación, Matías Cánepa, donde se debatirá acerca de trabajar en horario normal.

“Se tiene que entender que no van a volver todos los estudiantes los mismos días, sino que se va a trabajar por grupo. Los estudiantes van a tener un trabajo bimodal. Estamos trabajando para que la mayor cantidad de alumnos tenga presencia y también habrá trabajo a distancia, que no necesariamente va a ser a través de internet, sino que como el estudiante va a estar de manera presencial se va a llevar una serie de actividades para realizar en su domicilio los días que no le toque asistir a la escuela”, detalló Dip.