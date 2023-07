Robo de la bebé en Tartagal: la familia junto con integrantes de comunidades originarias reclamaron en el hospital

La tensión aumentó en Tartagal tras la desaparición de una bebé recién nacida en el hospital Juan Domingo Perón. Su padre, junto a familiares e integrantes de diferentes comunidades originarias, exigían respuestas en la puerta del centro de salud.

Finalmente, la beba fue encontrada por un vecino, tras oírla llorar en un descampado. Rápidamente, fue trasladada al hospital donde los médicos aseguraban que se encontraba sana y salva.

Según detalla El Tribuno, la Policía realizó diferentes operativos en los departamentos de San Martín y de Orán, junto con Gendarmería Nacional, pero no tuvieron novedades sobre el paradero de la menor que fue robada de la habitación justo en el momento que sus padres estaban en el baño, hasta el llamado del vecino que la encontró.

Qué dijo el abogado de la familia de la bebé desaparecida en Salta

Alexis Rambert Ríos se presentó en horas de la tarde como abogado querellante en representación de Ángel Torres y Eugenia Abram, padres de la bebé robada del hospital, pero no trascendieron más detalles al respecto. Al mismo tiempo, las autoridades nacionales emitieron el “Alerta Sofía”, con el objetivo de poder dar con la menor.

Emiten el "Alerta Sofía" por la desaparición de la bebé en Tartagal. Foto: redes sociales

El penalista, en diálogo con Multivisión Federal advirtió: “Exhorto a esta persona a que entregue inmediatamente al bebé, si no voy a pedir lo que el Código Penal habilita a él y a los involucrados, que es la pena máxima”. En la misma línea remarcó: “Los responsables secundarios son los gerentes, la seguridad privada y también los enfermeros de piso, en mayor o menor grado deberán pagar”.

CÓMO FUE EL ROBO DE LA BEBÉ EN TARTAGAL

La beba nació el jueves en horas de la tarde en el hospital Juan Domingo Perón, y este viernes a eso de las 7 de la mañana comenzó la pesadilla.

“La acompañé al baño a mi señora porque estaba un poco dolorida, la bebé quedó en la cama y cuando salimos ya no estaba. Me fui a preguntarle a la enfermera y me dijo que nadie la había retirado”, relató el padre de la recién nacida, según detalla El Tribuno.

Ante esta situación, se pidió la intervención de la policía y al tratarse de un lugar cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay, también se sumó a Gendarmería Nacional. De esta manera se originó un operativo cerrojo para intentar localizar a la pequeña y a quién se la llevó.

El hospital de Tartagal permaneció con custodia para controlar los ingresos y egresos, en la zona hubo operativos policiales en distintas localidades, y en las rutas nacionales 34 y 86, Gendarmería llevó adelante cortes para realizar los controles correspondientes. La cercanía con la frontera es lo que más preocupaba a los padres y familiares de la recién nacida.