Salta: intenso operativo por el robo de una bebé recién nacida

Desesperante e intensa búsqueda de una bebé recién nacida en Tartagal: la madre amamantó a la menor y se fue al baño a higienizarse, cuando sale del baño la recién nacida no estaba. Ocurrió entre las 6.30 y 7 de la mañana en el hospital Juan Domingo Perón. Las autoridades piden que si ven actividad sospechosa o tienen algún dato llamen al 911.

Lo que comenzó como los días más felices para una pareja de General Ballivián, se convirtió en una pesadilla este viernes 14 de julio: se llevaron de la habitación a su hija. Según detalla QuePasaSalta, la recién nacida estaba vestida con ropa color celeste, pesó 2.920 y talla 50 cm.

Qué se sabe del robo de la bebé en Tartagal

La beba nació el jueves en horas de la tarde en el hospital Juan Domingo Perón, y este viernes a eso de las 7 de la mañana comenzó la pesadilla. “La acompañé al baño a mi señora porque estaba un poco dolorida, la bebé quedó en la cama y cuando salimos ya no estaba. Me fui a preguntarle a la enfermera y me dijo que nadie la había retirado”, relató el padre de la recién nacida, según detalla El Tribuno.

Ante esta situación, se pidió la intervención de la policía y al tratarse de un lugar cerca de la frontera, también se sumó a Gendarmería Nacional. De esta manera se originó un operativo cerrojo para intentar localizar a la pequeña y a quién se la llevó.

El hospital de Tartagal permanece con custodia para controlar los ingresos y egresos, en la zona hay operativos policiales en distintas localidades, y en las rutas nacionales 34 y 86, Gendarmería lleva adelante cortes para realizar los controles correspondientes.

“Desde Asuntos Legales se presentó la denuncia formal a la Fiscalía de turno. Se realiza un gran operativo de Seguridad con todas las Unidades Regionales alertadas, especialmente en entradas y salidas a localidades y a la provincia, por medio de anillos de seguridad”, detallaron las autoridades del Hospital.

Al mismo tiempo, remarcaron que es la primera vez que se registra un caso como este y que todo quedó en manos de la fiscalía en turno a cargo del Dr. Rafael Medina y de la defensoría de menores cuyo titular es el Dr. Juan José Andreu.