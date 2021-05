Incluso antes de pisar la pista, la llegada de Mar Tarrés a La Academia fue acompañada de distintos conflictos, empezando por sus repetidos choques con Cinthia Fernández y Yanina Latorre. Aunque parecía que la situación podía mejorar con el inicio del programa, Mar recibió duras críticas por un comentario sobre la comunidad judía en su primera gala.

Esta mañana, la influencer y modelo talla grande compartió un descargo en sus redes contra Cinthia Fernández, explicando que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter porque los seguidores de la angelita la agreden de forma constante. Según Mar, Cinthia incita a sus seguidores al odio al compartir historias o comentarios suyos: “Ella sabe bien lo que genera cuando comparte algo mío”, sostiene. “Estoy cansada del acoso que sufro de parte de esta persona, esto ya es demasiado”.

La publicación contra Cinthia Fernández y sus seguidores. @martarresok_

Continuando, Mar explica que en sus historias compartió la publicación de una de sus seguidoras que la defendía, sin embargo esta seguidora hizo una comparación desafortunada entre su salud y su físico, e insultó casualmente a quienes la critican. Mar subió un video agradeciendo y explicando que no se necesita insultar a otra persona para defenderla, pero finalmente decidió borrar ambas historias por la confusión que se generó.

La comediante en La Academia. Gentileza.

En su cuenta de Twitter, Cinthia Fernández compartió la primera historia con el comentario “y esto?”. En su descargo, Mar sostiene que “esta chica desde que llegué a Buenos Aires no para de generar odio en contra mío y mensajes como que yo ‘hago apología de la obesidad’ para vender ropa”. Mar finalizó defendiéndose de estas acusaciones, sosteniendo que vender ropa de talle grande es simplemente su trabajo, y que es tan honesto “como el de ella que es flaca y vende en sus redes miles de productos para ser flaca”. Además, agregó que lo que entiende de la actitud de Cinthia Fernández es que “tiene tanto gordo odio en su alma que detesta ver a una gorda que pudo llegar a la televisión sin cumplir con los estereotipos que ella tuvo que cumplir para poder llegar”.

En contexto

Este descargo de Mar obtuvo comentarios divisivos, tanto positivos como negativos. Especialmente, en el contexto de publicaciones anteriores: días después de su infortunado comentario sobre querer “un judío con plata” en La Academia, el viernes pasado subió un video pidiendo disculpas una vez más, y aclarando que nunca fue su intención insultar a nadie. Agregó también que nunca se imaginó que este comentario sería estigmatizante para la comunidad judía, sosteniendo que siempre pensó que se trataba de una cualidad positiva. Aunque esta defensa tampoco fue bien recibida por algunas personas, las aguas se calmaron por unas horas.

El video de disculpas que subió Mar días después de la gala. @martarresok_

Apenas un día después de este video, Mar compartió un mensaje que recibió por Instagram donde alguien la insultaba de forma muy violenta por su comentario sobre la comunidad judía. “Gorda Nazi. Tremenda hija de mil p***. Mírate lo que sos antes de hablar de la comunidad judía”, inicia el mensaje. En la descripción de la imagen, Mar sostuvo que recibió una gran cantidad de mensaje de este tipo “solo por decir ‘judío con plata’ y con las mejores intenciones, jamás quise ofender a nadie”.

Esta defensa volvió a despertar las críticas en las redes, puesto que muchos sostienen que significa que Mar realmente no entendió la gravedad de sus dichos, por volver a repetir que “las palabras no son malas, malas son las intenciones con las que se las carga y jamás para mí decir eso era un insulto; al contrario me parecía admirable la capacidad de ahorro y trabajo que tienen”.

El mensaje violento que recibió Mar tras su comentario. @martarresok_

Finalmente, la influencer cerró esta publicación conflictiva sosteniendo que “toda la vida vimos en la tele humoristas hombres haciendo chistes de judíos, testigos de Jehová, bolivianos, alemanes, gallegos, etc. y jamás vi una movilización tan grande en los medios de comunicación para escracharlos públicamente y fomentar el odio en contra de esos hombres como estos días hicieron conmigo”. Se defendió sosteniendo que “el medio machista” permitió que pasaran desapercibidos chistes “mucho peores que lo que yo dije”, condenándola por ser mujer y gorda. ”Soy humana y tengo derecho como todos a equivocarme, no busco victimizarme, busco crear conciencia en los medios y en la gente”. Cerró diciendo que así como ella aprendió “por qué los judíos toman esa frase como un estigma”, los medios deberían aprender a no fomentar el odio hacia una persona por sus cualidades físicas.