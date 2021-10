En las últimas horas se reanudó en el juicio oral y público contra Lautaro Teruel por dos casos de abuso sexual, el primero cometido a una menor de edad y el segundo a una joven que en su momento tenía 19 años.

Tras los alegatos del fiscal el pasado jueves, hoy era el turno de la defensa de Teruel, se trató de Juan Casabella Dávalos, quien criticó la “edición jurídica que se hizo de los audios” utilizados en la causa.

Además, otro de los temas que ha generado debate tiene que ver con la edad que tenía Lautaro al momento del abuso sexual contra la menor de edad.

Lautaro Teruel es acusado por delitos de abuso sexual.

La querella y el fiscal aseguran que cuando se produjeron los hechos el acusado era mayor de edad. Sin embargo, la defensa asegura que Teruel tenía 16 años, por lo que debe ser juzgado por la Justicia de Menores.

Debido a esto, Casabella Dávalos pidió la nulidad del proceso. Pero, en el caso de no darse, el abogado alegó que la pena no debería superar los cuatro años de prisión, debido a que Teruel no tiene antecedentes y a que se mostró arrepentido de los hechos.

La sentencia

Según señaló Clarín, se espera que esta sea emitida tras los alegatos de los tres defensores y las réplicas. Por esa razón, la sentencia podría darse este viernes, en horas de la tarde.