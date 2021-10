El juicio contra Lautaro Teruel y dos coimputados por abusos sexuales, lleva ya siete días: en la última jornada fue el momento de declarar de un perito de la Policía Federal que analizó los audios en los que el joven admite uno de los abusos cometidos. El oficial detalló que dos de los archivos no podían ser considerados “íntegros”.

El perito, que es técnico en grabación y posproducción de audios, fue el encargado de analizar la autenticidad de los audios que una de las víctimas aportó a la causa como pruebas. En uno de ellos, Teruel admite los abusos y pide perdón.

Lautaro Teruel es acusado por delitos de abuso sexual. Radio Eme

En el informe presentado detalla que en dos de los archivos que analizó encontró evidencias de discontinuidad y de estar compuestos por fragmentos, por lo que no se podían considerar íntegros. Pero en el resto de los archivos no había indicios de adulteración.

“La ausencia de evidencia para demostrar la edición no significa que no exista dicha edición. Significa solamente que no se pudo comprobar”, señaló el técnico y agregó que no podía asegurar que los archivos que recibió hayan sido los originales, ya que no accedió al aparato con el que se realizaron las grabaciones.

El juicio, que puede extenderse hasta el 15 de octubre al menos, está a cargo del tribunal integrado por los jueces Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah.

¿Cuáles son las causas en contra de Lautaro Teruel?

Teruel está acusado en dos causas por abuso sexual:

En una por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado , agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño.

Y la segunda, está involucrado junto a Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.

