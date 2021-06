“Todos llevamos a Güemes en el corazón pero el mejor homenaje es cuidar a los salteños”, manifestó el gobernador Gustavo Sáenz durante una reunión con la comisión provincial de homenaje por el bicentenario del fallecimiento del Héroe Gaucho.

Los dichos del mandatario provincial fueron después de que el Gobierno, junto al COE, decidieran cancelar la Marcha Patriótica que la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes planeaba realizar el 17 de junio en reemplazo al desfile suspendido por las autoridades sanitarias. Los gauchos entendieron la decisión y dieron marcha atrás con la convocatoria.

Desfile en honor a Güemes en Salta\u002E (Web)

Por su parte, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, confirmó que “no habrá ningún tipo de movimiento de gauchos dada la situación sanitaria”. “Si bien no está restringida la circulación y un ciudadano puede subirse a un vehículo y circular, es fundamental que se comprenda que no pueden haber aglomeraciones. No debe haber desplazamientos de grupos de personas de cualquier índole, ni de diferentes municipios, departamentos o puntos de la provincia e inclusive de provincias cercanas que tradicionalmente hubo”, subrayó.

El funcionario también destacó el Gobierno recuerda a Güemes a través de la refacción del Monumento, y otras acciones. “No se trata de rendir o no homenaje sino de poder hacerlo de una manera que hoy por hoy la emergencia sanitaria nos permita”, finalizó.