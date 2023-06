Estefi Berardi reveló que Marcos Ginocchio sigue de novio con la salteña y rompió la ilusión de los ‘Marculi’

Desde que Julieta Poggio confirmó su separación con Lucca Bardelli, los fanáticos no pierden la esperanza de que ocurra un romance entre la bailarina y Marcos Ginocchio. Sin embargo, la periodista Estefi Berardi rompió la ilusión de los ‘Marculi’ y aseguró que el salteño está de novio con una chica de su provincia.

La panelista de Mañanísima aseguró que Marcos y Julieta no están juntos, como se rumoreaba. “Voy a contar algo de Marcos y Juli Poggio. Ayer hablamos con Nacho Castañares y él dijo que ellos ahora no están juntos porque ella recién se separa y está atravesando el duelo. Pero que a futuro no se sabe”, expresó Berardi.

Después, la periodista reveló que Marcos está en pareja con la salteña Julieta Illescas, quien apareció en la final de Gran Hermano 2022. “Me confirman que Marcos no solo no tiene nada que ver con Juli Poggio, sino que sigue con su novia salteña. Él no la muestra, pero está con esa chica. Nunca dejó de estar”, contó Estefi.

Marcos Ginocchio firmó el contrato de sus sueños y ahora es representado por una reconocida agencia

Después de convertirse en el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos logró cumplir uno de sus grandes sueños y firmó un contrato con una agencia de modelos muy conocida en el mundo de la farándula, ya que representa a figuras como Evangelina Anderson, Paula Chaves, Zaira Nara, María del Cerro, Camila Homs, entre otros.

La empresa Multitalent anunció a través de sus redes sociales que el salteño se suma para trabajar con ellos y le dieron la bienvenida con un video en el que muestran varios fotos del joven. “Un nuevo talento se incorpora a la agencia Multitalent. Pronto vas a poder ver más de él. ¡No te lo pierdas!”, escribieron en Instagram.