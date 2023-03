Basta de misterio: Marcos Ginocchio, luego de ganar Gran Hermano, habló de Julieta, ¿su novia salteña?

Marcos Ginocchio comenzó su “gira” por los diferentes programas de Telefe y el flamante ganador de Gran Hermano está expuesto a varias preguntas, una de ella muy personal: ¿está de novio y nos mintió a todos? El martes por la noche, en “El Debate de Gran Hermano”, le consultaron esto y el tema puso nervioso al salteño.

Lo que pasó fue que cuando el Primo salió, luego de 5 meses de la casa, en el estudio no solo lo esperaba su familia y fanáticos, sino que en la tribuna se encontraba una joven salteña que levantó sospechas: ¿es la novia, es la ex?

El tuit de Marisa Brel sobre la novia de Marcos

La panelista Marisa Brel fue quien originó estos rumores con una primicia que dejó con la boca abierta a todos sus fans: “Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá de ‘El Primo’”, escribió la periodista, junto a una seflie que se sacó con Julieta Illescas. Luego prosiguió con su relato: “Me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Son hermosos los dos, estaban en familia”.

Marcos rompió el silencio: habló por primera vez de su misteriosa novia

Tras todo un día de discusión y de especulaciones, finalmente Marcos de Gran Hermano se hizo cargo, atajó el guante y disipó las dudas de todos. Fue el conductor de esta última emisión del debate, Robertito Funes Ugarte, quien disparó: “La Argentina quiere saber si Marcos tiene novia y si esa novia se llama Julieta”.

Tras una larguísima pausa, Marcos decidió hablar a todo el país sobre la misteriosa Julieta y sentenció: “Justamente fue que yo entré a la casa y no estábamos de novios. Adentro, hablé con mi hermana (Valentina, quien entró a la casa en la tanda de familiares) y le dije que la extrañaba, que quería verla cuando saliera. Mi hermana le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo ni nada”, admitió el joven, que aseguró que no puede ponerle un título a la relación porque todavía “tenemos que hablar”.