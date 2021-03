El ministro de Gobierno, Ricardo Villada aseguró que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y los ministros que forman parte del Gabinete no están en la lista de 10 personas consideradas en el mes de enero como “personal estratégico”, y que fueron vacunadas contra en coronavirus en enero.

También dijo que a la nómina de vacunados la maneja el Ministerio de Salud Pública de la provincia como una manera de desligar la responsabilidad en el titular de la cartera, Juan José Esteban. “Yo no puedo brindarle la información porque no la tengo. El ministro de Salud, que es el que la tiene. No puede brindar esta información de manera pública”, aseguró.

Sobre posibles sanciones a los funcionarios que se vacunaron previo a la resolución del 26 de febrero, admitió que el Gobierno de Salta esperará la decisión de la justicia. Hasta el momento se conoció, a través de los medios, sólo cinco nombres de una lista de 10: Pablo Outes, secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hucena, la subsecretaria de Articulaciones y Fortalecimiento, María Cristina Suazo, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat y la consultora Jurídica, Pamela Calleti.

Villada también sostuvo que a partir de este momento y por disposición del gobernador cualquier funcionario que quiera vacunarse como personal estratégico deberá hacerlo con previa autorización del COE.