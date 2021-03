El relajamiento de los salteños respecto a las restricciones para evitar contagios de coronavirus es visible en el día a día. El centro salteño está lleno de gente, y aunque se usa el barbijo no se respeta el distanciamiento mientras tanto el reporte diario de casos positivo sigue. Según el reciente informe del Ministerio de Salud de la provincia, entre el domingo y el lunes se registraron 85 contagios.

Desde hace unas semanas, desde el Gobierno anunciaron que los domingo no emitirán reporte de casos de COVID-19 y que lo harán junto al informe de los lunes. Los 85 informados el lunes corresponden a las últimas 48 horas. Además, hay 91 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 33 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1141.

Mientras continúan con la campaña de vacunación al personal de salud, policías y mayores de 70 años, piden a la sociedad que no se relaje y mantenga las medidas de prevención. Pese a los controles, la Policía informó que proliferan los bailes y reuniones sociales en toda la provincia. De hecho, se detectaron 243 fiestas clandestinas en lo que va del año.

Otro dato a tener en cuenta es que el COVID-19 es un virus estacional. En el verano disminuye su agresividad pero en el invierno, la retoma. “En el país nunca cayó a cero la curva, siempre se mantuvo en una meseta, el virus no se fue en ningún momento; quizás cuando llegue la segunda ola no tenga la fuerza de la primera porque mantenemos un piso, un gran número de personas con defensas pero no por la vacuna sino porque están inmunizadas debido a que el virus estuvo circulando durante todo el verano”, precisó el médico Bernardo Biella a El Tribuno.