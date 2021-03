Desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo aumentó la cifra de abortos en el Materno Infantil de Salta, confirmó el gerente del hospital, Federico Mangione. Para ser más preciso detalló que en el nosocomio se realizaron 42 intervenciones en el nosocomio, además 120 interrupciones farmacológicas en los centros de salud de su área operativa.

Mangione fue muy crítico sobre la situación y cuestionó la falta de plazos en la ley, una omisión que legaliza la práctica hasta el último día de la gestación. “Ya me llegaron consultas de 28 semanas. A eso le induzco el parto y cuando sale el chico está con vida. ¿Qué hago? ¿Quién le va a meter una puñalada? ¿Nadie lo va a atender? Ahí me meten preso porque hago abandono de persona. Eso no está en ningún marco legal”, preguntó.

Luego agregó con dureza: “Después de la 11° semana, tenemos un período de osificación del feto. Si yo hago un aborto, voy a ser crudo en esto, tengo que desarmar el feto. Ese feto se rompe en hueso y cartílago. Para poder sacarlo rompo el útero, rompo el tejido y termino dejando a una chica de 20 años con la imposibilidad de ser madre de por vida. ¿Estoy cuidando a la mujer ahí? me pregunto”, opinó Mangione, dejando claro que no es opositor de la legalización del aborto pero sí de que no contemple plazos.

En ese sentido, Mangione afirmó que la objeción de conciencia se está extendiendo cada vez más en médicos del sector privado de la salud y ahora las consecuencias impacto en el sistema público, ya golpeado por la pandemia. “Me están saturando el hospital y no es cuestión de plata sino de recursos humanos. En el Materno Infantil tenemos 3 personas que no son objetoras y sinceramente ya están agotadas”, enfatizó. “Hace rato que vengo advirtiendo que el Materno no es un centro operativo para hacer legrados. El hospital tiene que cubrir muchísimas patologías muy grandes que son importantes para la salud en general”, finalizó.