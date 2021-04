Semanas atrás, el gerente del Materno Infantil de Salta, Federico Mangione, manifestó que desde que se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aumentó la cifra de abortos en el hospital público. El médico, que no está en contra de la legislación, cuestionó que no haya una fecha límite para la interrupción de una gestación. Confirmó, además, que hace unos días recibió la consulta de una pareja que quiso abortar a las 28 semanas.

“Me están saturando el hospital. Hemos hecho desde que empezó la ley hasta ahora 42 intervenciones y en los centros de salud, donde hicimos la interrupción del embarazo en forma farmacológica, ya hicimos 120, del área operativa que a mí me corresponde”, había cuestionado Mangione semanas atrás.

En una entrevista con FM Profesional, el gerente volvió recalcar que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada el año pasado en el Congreso no contempla una fecha tope para la realización de esa práctica, y consideró que esa es una de las grandes discusiones que se deben plantear a la sociedad. Sobre este punto expresó sus dudas acerca de si se está protegiendo a la mujer o no.

“Después de la 11a semana, tenemos un período de osificación del feto. Si yo hago un aborto, voy a ser crudo en esto, tengo que desarmar el feto. Ese feto se rompe en hueso y cartílago. Para poder sacar lo que es el famoso legrado se convierte en una gilette. Rompo el útero, rompo el tejido y termino dejando a una chica de 20 años con la imposibilidad de ser madre de por vida. ¿Estoy cuidando a la mujer ahí? me pregunto. Lo voy a decir porque si me van a sacar que me saquen, porque estoy diciendo la verdad y no porque estoy mintiendo”, había detallado semanas atrás.