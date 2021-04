Hace algunos días, Federico Mangione, director del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, manifestó que desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo aumentó la cifra de abortos en el Materno Infantil de Salta, y calificó como excesiva la cantidad de consultas por abortos.

Federico Mangione (Foto tomada de Informate Salta)

“Ya me llegaron consultas de 28 semanas. A eso le induzco el parto y cuando sale el chico está con vida. ¿Qué hago? ¿Quién le va a meter una puñalada? ¿Nadie lo va a atender? Ahí me meten preso porque hago abandono de persona. Eso no está en ningún marco legal”, lanzó el médico, y aseguró que el Hospital se está saturando por el tema del aborto.

Por supuesto que, con un tema tan sensible como los es el aborto, las palabras de Mangione no tardaron en despertar la polémica, y las clínicas privadas salieron a responder a las duras críticas del gerente del Hospital Materno Infantil sobre el aborto legal en Salta.

Manifestaciones provida en el Hospital Materno Infantil de Salta. (web)

Por su parte, el diputado provincial Andrés Suriani, conocido por su militancia “celeste”, también se hizo eco de las declaraciones de Mangione. “Quiero hacer un homenaje a aquellos valientes médicos salteños que son objetores de conciencia ante la ley criminal del aborto. Hemos sido testigos todos de lo que dijo el director del Hospital Público Materno Infantil, hoy más conocido como Matadero Infantil, por la cantidad de asesinatos que se hacen”, dijo Suriani en referencia al Día Mundial de la Salud, que se celebra este 7 de abril.

El diputado salteño, Andrés Suriani. (web)

“Se quejaba de que tenía solamente tres médicos abortistas. Quiero hacerle un homenaje a todos los objetores de conciencia médicos que fueron formados para salvar vidas. La salud es un derecho fundamental y el derecho a la vida el primero de todos. Estamos viviendo horas críticas en nuestra Salta y en Argentina a partir de esta ley genocida. Por eso ojalá que el director del Materno Infantil se haga objetor de conciencia y que no mueran más inocentes”, agregó el diputado.

Además, luego de que un diario local recogiera las palabras de Suriani y las calificara de polémicas, el legislador salió a la carga y publicó la noticia en sus redes sociales con la leyenda: “Polémicas son mis declaraciones, pero no el hecho que nuestro Hospital Materno Infantil sea hoy un verdadero Matadero Infantil”.