Si bien el Gobierno nacional había anunciado que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus será diferida a tres meses, este lunes hubo incertidumbre entre los pacientes que fueron al Centro de recuperación de Limache a completar su plan de inmunización. Había una información oficial pero ninguna precisión a nivel provincial.

Una mujer mayor de 70 años asistió al centro sanitario acompañada de su hijo y se encontraron con un clima de desorganización y falta de información. En el ingreso los recibió un policía que, según relataron, los atendió de mala manera y les anotó en un papel un número de celular al que debían comunicarse a partir del 1 de abril para obtener más datos.

“Mi mamá fue sin turno pero con la confirmación de fecha para la colocación de la segunda dosis prevista para el lunes 29. Ella intentó explicarle al Policía su situación, y la ninguneó. Quise hablar con él, y recibí el mismo trato”, contó Federico. “Nos dio mucha impotencia, ni siquiera pudimos hablar con algún agente sanitario para que nos explique la situación a seguir”, enfatizó.

Luego llamaron al 148 para tener más precisiones sobre la situación. “Si bien tuve media hora de espera, la telefonista que me atendió fue muy amable y comprensiva. Prestó atención a mi reclamo y la puse al tanto de lo que estaba pasando en el Centro de Convenciones. No me dio una solución, ni una fecha estimada y, mucho menos un turno. Pero su respuesta fue profesional y tranquilizadora”, destacó.

Durante la mañana de este lunes, la coordinadora del Centro de Recuperación, Carmen de la Serna, finalmente confirmó que allí no hay segunda dosis de ninguna vacuna, y aclaró que la provincia recibió componentes de la primera dosis que se aplicará durante Semana Santa.