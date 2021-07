El próximo viernes 9 de julio vence el actual DNU que fija restricciones para la circulación de las personas y también para la gastronomía, el turismo, la cultura y el deporte. Frente a este contexto, el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, adelantó que no habrá muchos cambios a nivel nacional y, por ende, en la provincia tampoco.

Si la situación se mantiene estable con una curva elevada pero plana, según detalló el funcionario, podrán continuar las medidas vigentes. Esto significa que las actividades seguirán funcionando hasta las 22, con excepción de la gastronomía que podrá continuará habilitada hasta las 24 horas bajo estrictos protocolos.

Posadas también remarcó la importancia de la vacunación como una herramienta para combatir los contagios junto con las restricciones y el cuidado personal. “Todos aquellos que todavía no se han vacunado le pedimos que lo hagan, eso va a ayudar a poder y continuar reactivando las actividades económicas, culturales, deportivas”, explicó en una entrevista con Somos Salta. También manifestó que todavía no nombraron al remplazante del doctor Francisco Aguilar, quien renunció a la presidencia del COE provincial y permanecerá en el cargo hasta el 8 de julio. “El gobernador decidirá si lo reemplaza una persona que hoy no integra el COE o queda a cargo como ya ha sucedido antes el ministro de Salud”, adelantó.

Recordamos que días atrás, el doctor Francisco Aguilar había señalado que el pico de contagios de coronavirus podría comenzar a bajar a fines de julio pero enfatizó que preocupa el inminente ingreso de la nueva cepa Delta, que es más agresiva y ataca a la gente joven. “Se trata de una cepa más contagiosa, que también afecta severamente a gente joven, tiene más resistencia, no total, pero un poco más de resistencia a las vacunas”, enfatizó.