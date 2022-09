Un salteño con discapacidad visual es famoso en TikTok y concientiza sobre su condición

Nicolás Navamuel es un joven salteño recibido de locutor, cuya discapacidad visual nunca logró detenerlo de hacer lo que le gusta. A través de TikTok muestra su día a día: trabajando, cabalgando, cantando, y sus más de 20 mil seguidores lo disfrutan desde distintos lugares del mundo.

El muchacho aparece en la red social como @niconavamuel0 y su lema se muestra en la descripción: “Soy un ciego que ve más allá de las limitaciones”. Alquilando sonido para fiestas, presta su voz en los festejos donde es contratado para acompañar la música y guiar a los bailarines.

En una entrevista con Pue!, confesó que hace un año decidió comenzaron a subir vídeos mostrando cómo es vivir en situación de discapacidad visual, y de esa manera se convirtió en alguien famoso.

Actualmente, cuenta con seguidores de distintas partes del mundo y vídeos que superan 3 millones de reproducciones. La grabación más vista de él es aquella en la que muestra cómo cruza la Avenida San Martín sin la ayuda de nadie.

También se ha filmado tocando la guitarra y cantando. Incluso enseñó la manera en que reconoce los billetes argentinos, los cuales no cuentan con sistema braille para que todos puedan usarlos.

El no poder ver no ha sido un impedimento para él, a pesar de que la sociedad todavía no está del todo adaptada a sus necesidades. En medio de la entrevista también confesó que se puede tomar con humor su condición.

Nico, el salteño con discapacidad visual, desde la ironía ayuda a concientizar

Con sus amigos suelen hacerse chistes sobre ser ciego, pero lejos de ofenderse, él los sigue y pasan un buen rato. “Cuándo se despiden y me dicen ‘nos vemos’ automáticamente yo les respondo ‘no creo’”, relató Nico entre carcajadas.

Su cuenta también la usa para hacer descargos sobre las fallas que existen al momento de hacer trámites, por ejemplo. Desde el humor, siempre comenta cómo es su realidad y ayuda a concientizar acerca de la misma.