Debido a una hipoacusia severa, Bauti, oriundo de Salta, con tan solo 3 añitos, necesita $150.000 para comprar sus audífonos de manera urgente. El abogado y periodista Emilio Durand, junto a Florencia Abud (Propietaria del local Lolita Chic) se encargaron de realizar una campaña solidaria para comprar los audífonos de Bautista.

“Vi que Emiliano con la gente que lo sigue logró que Érica junte los $680.000 para poder comprar la prótesis de su ojo, por eso me contacté con él”, contó Florencia Nieva, mamá de Bauti, en diálogo con QuePasaSalta.

Bauti, el niño salteño que sueña con poder escuchar. Necesita juntar $125.000 para tener sus audífonos. Foto: QPSSalta

El niño tiene una pérdida total de audición en el oído derecho, esto le produce un trastorno en el desarrollo del lenguaje. “El habla un 30% de lo que tendría que hablar un niño de su edad. No escucha las palabras”, explicó Florencia. Con los últimos estudios, ella comenzó con los trámites para poder conseguir el audífono para su hijo, pero lamentablemente no recibió las respuestas que esperaba. “Algunas fundaciones no nos pueden ayudar porque no llega al porcentaje de discapacidad que solicitan”.

Es por eso que surge esta iniciativa de conseguírselo de manera particular, el presupuesto del audífono ronda en los $150.000, el problema es que el costo se va actualizando en base al dólar, ya que lo deben traer desde Alemania.

¿Cómo ayudar a Bauti para que pueda comprar sus audífonos?

Para ayudar a la familia del pequeño salteño se puede colaborar haciendo donaciones al alias: UN.AUDIFONO.BAUTI, esta cuenta está a nombre de Florencia Guadalupe Nievas Sánchez.