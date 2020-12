Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado de la Nación convirtió en el ley el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La sesión comenzó pasadas las 16 del martes 29 y se extendió hasta la madrugada de un miércoles 30 de diciembre histórico para el país.

Salta tiene tres representantes en el Senado: Nora Giménez, Sergio Leavy y Juan Carlos Romero. Los dos primero votaron a favor del proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández mientras que el último (exgobernador de Salta) votó en contra.

La primera en hablar fue Nora Giménez, del Frente de Todos, quien ya había anticipado su voto. “En mi provincia, como entiendo que pasa en todo el país, las posiciones están divididas. Una parte de la ciudadanía está a favor y otra en contra. En la Legislatura de mi provincia hay una gran cantidad de jóvenes que están acompañándonos y reclamando para que el IVE sea ley. Mi voto se funda en que es para el futuro, elegí mi decisión a favor de esos miles de jóvenes que con responsabilidad nos reclama que aprobemos esta ley. Ocupo esta banca no por un esfuerzo individual, sino por el apoyo de muchas mujeres de mi provincia y me siento muy acompañada por ellas”, destacó la legisladora en un discurso que duró alrededor de 20 minutos.

Juan Carlos Romero, afirmó su voto negativo al proyecto de ley del aborto legal y criticó a las organizaciones que apoyaron a Fernández para llegar a la presidencia y hoy lamentan la ley. “Esta ley no es la adecuada, no hubo suficiente consenso, es un tema delicado que hubiera merecido un consenso amplio. Mi voto es negativo, por que me debo a mi gente de Salta, cuando me dieron su voto sabían que esta era mi posición, reivindico la palabra y cumplo con lo que me comprometí”, reiteró.

El voto de Leavy fue uno de los más esperados porque en el debate de 2018, cuando era diputado nacional, había votado en contra, y en las últimas semanas había trascendido que iba a cambiar de opinión por pedido de su partido. Finalmente lo hizo.

El senador Sergio Leavy cambió su postura y votó a favor del aborto.

“En 2018 participé de una ley que era totalmente diferente, esta está mejorada. Claramente he intentado comprender a las mujeres que deciden abortar, en ese proceso me he dado cuenta que esta ley no obliga a abortar, no lo promueve, solo le da un marco legar y seguro, que deben hacerlo sin que mueran en el intento. No se trata de estar a favor del aborto, sino a favor de la vida de la mujeres, si mi voto ayuda que una mujer no pierda la vida en la clandestinidad, voto a favor de la ley, y que sea Dios y la patria quien me lo demande”, dijo el senador.